Ligue Europa : L’OM perd 2 points, Galatasaray leader…

Malgré un match maîtrisé, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul en toute fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-1) hier soir. De l’autre côté, Galatasaray s’est imposé et a empoché les 3 points face à la Lazio. Le point sur le classement du groupe E.

Les débuts de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa ont un goût amer. Alors que les Phocéens maîtrisaient la rencontre, ils se sont fait rejoindre par le Lokomotiv Moscou (1-1) en toute fin de match malgré avoir été supériorité numérique pendant près d’une demi-heure.

Si Cengiz Ünder a permis à l’OM de prendre les devants à l’heure de jeu, les Olympiens ont craqué en toute fin de rencontre en encaissant l’une des rares occasions des Russes tout au long du match. Suite à ce match nul, l’OM récupère un point et perd deux points précieux dans la course à la qualification.

De l’autre côté, le Galatasaray et la Lazio ne se sont pas quittés sur un score de parité. En effet, les Turcs se sont imposés 1-0 face au club italien. Un succès qui leur permet de prendre la tête du groupe E. Le 30 septembre prochain, l’Olympique de Marseille recevra Galatasaray pour le compte de la 2e journée de la Ligue Europa.

Le classement du groupe E :

Club Points Différence de buts 1er Galatasaray 3 +1 2e Olympique de Marseille 1 0 3e Lokomotiv Moscou 1 0 4e Lazio 0 -1

Les résultats du groupe E :

– Lokomotiv Moscou 1-1 Olympique de Marseille (Buteur : Cengiz Ünder (sp. 59′)

– Galatasaray 1-0 Lazio

L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation – Jorge Sampaoli

« Pol est rentré à son poste, en latéral droit. Il ne faut pas cibler un joueur par rapport à l’égalisation. On est très déçu. On a eu beaucoup de frappes, plus de 70% de possession de balle. Les joueurs du Lokomotiv ont eu une seule frappe en dehors de la surface et ils ont mis un but. On est frustré par rapport à ça. On aurait dû marquer un deuxième but. (…) Non. L’égalisation n’efface pas notre bonne prestation. On est venu pour gagner, on a tout fait pour, mais malheureusement on a encaissé un but sur la fin. Il ne faut pas oublier que l’équipe est jeune et que les joueurs sont en apprentissage. Je suis très heureux d’avoir pris un point ici car ce n’est pas évident. Je me répète mais ça n’efface pas notre bon match. Ce n’est pas parce qu’on a pris ce but qu’on doit avoir des regrets. On aurait pu gagner, mais le football est ainsi fait. On va continuer à travailler. (…) Il faut faire attention car il n’y a que le premier qui passe directement. Donc oui les points perdus vont compter. Mais il faut continuer à travailler. On a encore des matches, il faut prendre les points contre Galatasaray. On a conscience que les points valent cher. Mais si on avait égalisé à la fin, on aurait dit que c’était un très bon point. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/09/2021)