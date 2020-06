Ligue 1 : « Penalty pour Lyon », c’est terminé?

Ce lundi, le Centre international d’étude du sport (CIES) a fait le point sur le nombre de penalty récoltés par chaque club de Ligue 1 depuis le début du VAR… L’OM est au milieu de tableau mais toujours derrière les Lyonnais !

Le nombre de penalty obtenus par Lyon a souvent été objet de moquerie dans notre championnat français… Mais cela a l’air d’être terminé depuis l’apparition du VAR !

L’OM en milieu de tableau, Lyon 6e…

Ce lundi, le Centre international d’étude du sport (CIES) a fait le point sur ces penalties depuis le début de la saison 2019/2020… Et le club qui en a obtenu le plus est le PSG avec 29 penalties suivi de près par le Toulouse Football Club (28) et Nice (24).

Lyon chute à la 6e place avec 23 penalties obtenus… Le club présidé par Aulas semble avoir souffert de l’apparition de la VAR. L’OM est au milieu du tableau, à la 9e place avec 19 penalties obtenus en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Le mauvais élève du championnat est Montpellier, à égalité avec Dijon (10).