Ligues des Champions, Europa League, Conférence League… les tirages complets de tous les quarts !

Ce vendredi était une journée de tirage au sort des Coupes d’Europe, l’OM et Lyon étaient les deux clubs français concernés. Les quarts de finale des 3 compétitions sont connus : Ligue des Champions, Europa League et Conférence League ! L’OM jouera le PAOK Salonique alors que Lyon affrontera West Ham !

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atlético de Madrid

Villarreal – Bayern Munich

Benfica – Liverpool

Concernant les demi-finales, le vainqueur du match Chelsea – Real affrontera celui de City vs Atlético. Le vainqueur de Villarreal vs Bayern affrontera Benfica ou Liverpool…

West Ham (ANG) – OL

Leipzig (ALL) – Atalanta (ITA)

Francfort (ALL) – Barça (ESP)

Braga (POR) – Rangers (ECO)

Les demi-finales seront disputées les 26 ou 27 avril (aller) et 3 ou 4 mai (retour). La finale est programmée le 18 mai au Stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville (Espagne).

