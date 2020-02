Lihadji vers le LOSC, nouveau challenge pour Imbula, et une prolongation de contrat pour un jeune joueur… Les 3 infos OM de ce mardi !

Lihadji se dirige vers le LOSC, Imbula en Russie et un nouveau contrat pour Bertelli… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Le LOSC, favori dans le dossier Lihadji ?

Son entrée en jeu a changé le match dixit Villas-Boas dimanche face au LOSC. Le jeune Marley Aké a trouvé sa place dans le groupe pro et grapille des minutes de jeu. La tendance est inverse concernant la « pépite » Isaac Lihadji qui a été renvoyé en N2 et devrait quitter l’OM en fin de saison…

Marley Aké a petit a petit trouvé son utilité dans cette saison ou l’absence de Florian Thauvin et l’irrégularité de Nemanja Radonjic permet d’offrir des fins de match aux jeunes. Pourtant, celui qui aurait dû profiter de cette situation est surement le plus talentueux du centre de formation, Isaac Lihadji. Mais l’international U17 a refusé deux offre de contrat pro et l’OM a finalement retiré son offre. L’ailier droit sera libre en juin et selon la Provence, « c’est à Lille que Lihadji, appâté par le projet du LOSC, devrait très certainement rebondir dans les prochains mois.«

Lihadji attiré par le projet lillois

En attendant, Lihadji a été envoyé jouer avec l’équipe réserve, il a été décisif ce weekend en marquant un but et en donnant deux passes décisives. Il a surement réalisé son meilleur match samedi face à Jura Sud (5-4).

Ake a changé le match ce soir — Villas-Boas

« C’était nécessaire de faire un changement tactique en faisant monter d’un cran Sanson. Ake a changé le match ce soir. On avait du mal à faire un pressing, on est monté d’un cran après le but encaissé et cela a été décisif. Rongier qui tire le pénalty c’était ma décision, il avait beaucoup de pression. Ce soir on réalise un gros coup, mais il va falloir se concentrer sur le match contre Nantes.» André Villas-Boas – source : Canal+

Mercato ex OM : Révélé par Bielsa à Marseille… il pourrait être libéré pour filer en Russie !

Joueur clé dans l’OM de Marcelo Bielsa, Giannelli Imbula a perdu le fil de sa carrière. Le milieu de terrain pourrait tenter de se relancer en Russie…

Recruté en 2013 par Vincent Labrune dans le fameux cadre du projet Dortmund, Giannelli Imbula avait rejoint l’OM pour 7.5M€. Il avait affiché tout son talent sous les ordres de Marcelo Bielsa lors de la saison 2014/2015. Véritable briseur de ligne balle au pied, ce dernier avait été vendu au FC Porto pour 20M€ peu de temps après le départ d’El Loco. Le début d’une instabilité…

Après 6 mois non convaincants au Portugal, Imbula avait signé à Stroke City pour plus 24M€. Malgré de bons débuts, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’installer en Premier League et a tenté un retour en France au TFC en prêt (2017), puis au Rayo Vallecano (2018) et enfin cette saison à Lecce (2019). Un joli tour d’Europe qui devrait encore se poursuivre…

Imbula libéré de son contrat et en route vers le Lokomotiv Moscou ?

En effet, lmbula pourrait quitter l’Italie. Ce dernier, qui n’a joué que 3 matches, devrait quitter Lecce selon son coach Fabio Liverani: « Je dois rendre des comptes au président et aux supporters, toujours fantastiques et passionnés. Malheureusement, Benzar et Imbula, pour des raisons différentes, n’ont pas fonctionné comme je l’attendais ». Pour autant, le joueur de 27 ans ne devrait pas retourner en Angleterre. Selon FootMercato, Stoke City pourrait libérer Imbula de son contrat à plus d’un an de la fin de celui-ci (2021). Le média spécialisé dans le mercato affirme même qu’Imbula se trouve actuellement en Russie afin de s’engager avec le Lokomotiv Moscou…

Mercato : L’OM prêt à prolonger un de ses jeunes talents de 16 ans ?

C’était la surprise du groupe amputé de plusieurs joueurs en Coupe de France la semaine dernière. Le jeune Ugo Bertelli avait accompagné les pros pour ce déplacement à Lyon. L’OM devrait lui proposer un nouveau contrat…

Ugo Bertelli n’a que 16 ans et 7 mois mais maintenant son nom est connu des supporters de l’OM. Ce milieu de terrain relayeur de poche d’1m68 a joué dans plusieurs catégories (U17 / U18) cette saison mais la réserve en National 2. La Provence évoque le profil de ce jeune joueur ce mardi, un de ses proches explique: « Il vit tout ça très naturellement, très simplement. Quand il a su pour Lyon, il n’a pas réalisé tout de suite, reprend un proche. Il a essayé de profiter au maximum car il sait que c’est un privilège. Puis l’OM, c’est son club de cœur ! »

Un nouveau contrat pour Bertelli ?

Bertelli, formé à Montredon-Bonneveine, est sous contrat aspirant jusqu’en 2021. Selon le quotidien régional, ce dernier devrait se voir proposer un contrat stagiaire ou même un premier contrat professionnel. A suivre…