Lille, Lyon, Monaco : bilan de la semaine des mercatos des concurrents de l’OM ?

Cette semaine du 10 août a vu l’arrivée de Jonathan David au LOSC, pour un montant record. L’ancien marseillais, Luis Gustavo, est envoyé du côté de l’OL quand l’ASM pourrait renflouer ses caisses. Recap’ de la semaine pour les concurrents de l’OM côté mercato…

Le LOSC de Christophe Galtier s’est renforcé cette semaine. Après le départ de Victor Osimhen à Naples, pour plus de 80 M€ (bonus compris), les dirigeants lillois n’ont pas tardé à trouver son remplaçant. Il s’agit de Jonathan David, le buteur de la Gantoise. Le Canadien a été recruté à prix d’or par Lille, puisque le club nordiste a dépensé près de 27 M€ (hors bonus), soit le plus gros transfert de son histoire. L’attaquant a pris part à 40 matchs avec la Gantoise, en 2019-20, pour 23 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Avec cette nouvelle arrivée, le LOSC accumulerait, depuis l’arrivée de Gérard Lopez, des dépenses sur les mercato estimées à plus de 250 M€. Une information révélée par Mohamed Bouhasfi, journaliste pour RMC Sport. Une somme qui dépasserait celle investie dans le même laps de temps par l’OM pour se renforcer…

Le #Losc depuis janvier 2017 et le nouveau projet, c’est environ 380M€ de vente après le départ de Victor Osimhen et avant Gabriel, Lille va dépasser les 400M€ cet été. En terme d’achat, après Jonathan David c’est environ 250M€ d’investissement. Impressionant. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 11, 2020

Luis Gustavo à lyon, chez l’ennemi ?

À en croire les informations du média turc Trtspor.com, Lyon aurait formulé une offre de 7 M€ à Fenerbahçe, pour s’attacher les services de l’ancien marseillais, Luis Gustavo. Une proposition refusée par le club d’Istanbul, qui en réclamerait au moins 10. Le joueur de 33 ans a rejoint le Fener, l’été dernier, et s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec sa nouvelle formation. Cependant, le milieu de terrain brésilien ne serait pas contre un retour en Ligue 1 et pourquoi pas retrouver son ancien coach à l’OM, Rudi Garcia. Il viendrait remplacer numériquement Lucas Tousart, parti à l’Herta Berlin.

Cenk Ozkaçar se fait toujours attendre du côté de l’OL. Le jeune défenseur turc (19 ans) d’Altay (deuxième division) devait s’engager (transfert à hauteur de 2 M€) avec le club présidé par Jean-Michel Aulas. Mais il est actuellement bloqué dans son pays, à cause d’un problème de visa, révèle Le Progrès. Pandémie oblige, les conditions de sorties du territoire ont été durcies en Turquie, et Ozkaçar attend que la situation devienne plus favorable pour poser ses valises à Lyon. Du côté des dirigeants rhodaniens, on ne s’inquiète pas plus que ça de ce léger contretemps. Une fois la situation rétablie, Cenk Ozkaçar pourrait devenir de façon officielle la première recrue de ce mercato estival à Lyon.

Bertrand Traoré sur le départ, un jeune prodige écossais en approche ?

Bertrand Traoré a des prétendants en Angleterre. N’entrant plus dans les plans de Rudi Garcia, et son nouveau schéma en 3-5-2, l’ancien attaquant des Blues n’a pas été oublié outre-manche. Selon Sky Sports, Newcastle, Everton, Crystal Palace et Leicester sont intéressés par les services du Burkinabé. Lyon attend au minimum 15 millions d’euros pour son joueur.

Enfin les Lyonnais se seraient positionnés sur un jeune latéral gauche écossais. Selon The Sun Scottish, les dirigeants rhodaniens se seraient penchés sur Aaron Hickey, le défenseur de Hearts, équipe de deuxième division écossaise. Un temps annoncé partant du côté de Bologne, en Serie A, le joueur serait réticent à l’idée de rejoindre le club italien pour une question de temps de jeu. L’OL pourrait profiter de ce contre temps, entre les deux parties, pour foncer sur Hickey. À noter, de grosses écuries européennes comme le Bayern Munich ou encore Manchester City lorgnent sur ce jeune prodige de 18 ans.

Monaco pourrait enregistrer une belle entrée d’argent

L’AS Monaco risque de perdre son jeune (19 ans) prometteur défenseur central, Benoît Badiashile, lors de ce mercato estival. Et ce malgré l’envie du nouveau coach, Niko Kovac, de le conserver dans son effectif. Il sera tout de même compliqué de le garder, au vu de la concurrence rude autour du joueur. Un temps courtisé par Chelsea ou encore le Bayer Leverkusen, le défenseur central formé au club suscite l’intérêt de Manchester United, nous révèle Le 10 Sport. Le média nous informe même que le club mancunien serait prêt à aligner les 30 M€ demandés par les dirigeants monégasques. Benoît Badiashile sort d’une deuxième saison dans le monde professionnel. En 2019-20, le natif de Limoges a pris part à vingt rencontres, toutes compétitions confondues.

Opération dégraissage pour le club du Rocher. Doté d’un effectif pléthorique de 61 joueurs sous contrat, Niko Kovac va faire le ménage cet été. L’entraîneur croate a ainsi dressé une liste de joueurs susceptibles de partir. Lors d’une récente conférence de presse, le vice président du club Oleg Petrov a déclaré vouloir commencer la saison avec 50 joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kovac a choisi de trancher dans le vif pour atteindre cet objectif. Keita Baldé, Cesc Fabregas, Stevan Jovetic, Samuel Grandsir, Youssef Aït Bennasser, ou encore Jemerson font parties des joueurs transférables. Djibril Sidibé de retour de prêt (Everton) n’est pas certain d’être conservé également.

Un troisième renfort venu d’Allemagne pour Monaco ?

Le club de la Principauté, qui a déjà bouclé les arrivées d’Anthony Musaba (Nimègue) et Axel Disasi (Reims), souhaite faire de McKennie sa troisième recrue. Agé de 21 ans, Weston McKennie est un milieu de terrain qui évolue actuellement à Schalke 04. Le jeune américain sort d’ailleurs d’une saison pleine en Bundesliga, où il a pris part à 28 matchs pour le club de Gelsenkirchen. Ses belles performances en Allemagne ont tapé dans l’œil de plusieurs écuries, dont l’AS Monaco. Son prix est fixé à 25 M€. En difficulté financière, Schalke 04 pourrait lâcher son protégé.