Lille – Lyon, OM – Strasbourg… le programme TV de la 27e journée de Ligue 1 !

Après une semaine de repos pour les clubs non européens, le PSG s’est fait éliminé et Nice a gagné son match aller, la Ligue reprend ce vendredi. Voici le programme TV complet de cette 27e journée.

Cela commence par un Lille vs Lyon dès ce vendredi soir. Deux matches sont au programme samedi, Auxerre – Rennes, mais aussi Brest – PSG qui n’a plus que le championnat à jouer. Dimanche, cela commence à l’heure du déjeuné avec un Clermont – Lens à 13h, puis quatre matches à 15h, dont un Nantes – Nice. Monaco reçoit le surprenant Stade de Reims à 17h, avant l’affiche de cette 27e journée, OM vs Strasbourg au stade Vélodrome !

🐶 🆚 🦁 Les 𝗗𝗼𝗴𝘂𝗲𝘀 accueillent les 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 👋 ! ⚡️ @losclive / @OL

🏟️ @DecathlonArena

🕘 21h

🖥️ @PVSportFR

📲 #LOSCOL Pour qui les 3 premiers points de la 27e journée 😉 ? pic.twitter.com/aWAGQyi2Xb — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 10, 2023

Programmation TV de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 10 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Olympique Lyonnais

Samedi 11 mars 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – Stade Rennais FC

Samedi 11 mars 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Dimanche 12 mars 2023 à 13h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – RC Lens

Dimanche 12 mars 2023 à 15h00 sur Prime Video



AC Ajaccio – Montpellier Hérault SC

Angers SCO – Toulouse FC

FC Lorient – ESTAC Troyes

FC Nantes – OGC Nice

Dimanche 12 mars 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – Stade de Reims

Dimanche 12 mars 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace