Lille – OM : Sampaoli tente d’expliquer la défaite…

Après la défaite 2-0 concédée face à Lille ce dimanche (9r journée de Ligue 1), Jorge Sampaoli est revenu sur ce match, le coach a tenté d’expliquer cette nouvelle contreperformance.

Pour Sampaoli, Lille a attendu son équipe qui n’a pas été capable de bien conserver le ballon.

On n’a pas su garder le ballon — Sampaoli

« On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balles. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. (…) L’idée c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait ». Jorge Samapoli – source : Conférence de presse / So Foot (03/10/2021)