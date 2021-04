Lille, PSG, Monaco… Rongier a une préférence pour le titre de champion de France !

Valentin Rongier était présent en conférence de presse ce jeudi. Ce dernier a été interrogé sur la course au titre en Ligue entre le PSG, Lille et Monaco, il a sa préférence et ce n’est pas vers Paris…

Valentin Rongier aimerait voir plutôt le LOSC et surtout Monaco remporter la Ligue 1. Le PSG est aussi en course alors que Lyon semble décroché.

Tant que ce n’est pas le PSG…

#Rongier : « Je vois bien Monaco finir champion. Ça me ferait plaisir de les voir remporter la Ligue 1 » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 29, 2021

« J’aimerais bien que ce soit Lille ou Monaco mais j’ai un penchant pour Monaco, une équipe jeune avec un projet et une philosophie. Ils ont été réguliers tout au long de la saison et ça me ferait plus plaisir qu’ils soient champions de France. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (29/04/2021)