Lirola dit non à un club italien, ça brûle entre le Bétis et Benedetto, David Luiz… .les infos et rumeurs mercato OM de ce samedi !

OM Mercato : Lirola refuse de rejoindre un cador de Serie A !

Alors que Pol Lirola entretient des relations de plus en plus compliquées avec son club de la Fiorentina, le latéral espagnol aurait décliné la proposition d’un club de Serie A selon le journal La Provence…

Auteur d’une moitié de saison canon lors de son arrivée en janvier dernier à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola a clairement marqué de gros points chez les dirigeants du club. A tel point que dès son retour de prêt à la Fiorentina, Pablo Longoria souhaitait s’attacher les services du latéral droit espagnol. Mais le club de Florence n’entend pas laisser son joueur partir au rabais. En effet la Fiorentina souhaite récupérer pas moins de 12 millions d’euros dans la transaction. Si Longoria serait enclin à payer cette somme, le président de l’OM souhaiterait l’échelonner en plusieurs fois. Une condition qui bloquerait du côté des dirigeants italiens.

Lirola aurait refusé l’Atalanta Bergame

En effet selon les informations du journal La Provence, Pol Lirola aurait décliné une proposition de l’Atalanta Bergame. Alors même que le club lombard disputera la saison prochaine la Ligue des Champions. Un geste qui en dit long sur l’intention profonde de Lirola de rejoindre l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Affaire à suivre d’ici les prochains jours…

Mercato OM : Poussé vers la sortie, direction l’Espagne pour Benedetto ?

Dans les tuyaux depuis de nombreux jours, l’attaquant argentin Dario Benedetto devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille comme l’affirme le journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti…

Arrivé il y a deux saisons depuis Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été. Barré par la concurrence de Milik sur le font de l’attaque, le buteur argentin pourrait poursuivre sa carrière du côté du Betis Séville si’lon en croit les propos du journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti sur son compte Twitter.

Benedetto prêté un an au Betis Séville ?

Toutefois exposé à des problèmes financiers, le Bétis Séville doit impérativement enregistrer un départ dans son effectif pour enregistrer l’arrivée de Benedetto en Andalousie. L’OM pourrait le remplacer par Giovanni Simeone ou encore le norvégien Alexander Sorloth.

« Dario Benedetto et le RealBetis ce n’est qu’une question de temps. L’OM cherche le remplaçant : une fois trouvé, l’attaquant peut être transféré. » Rudi Galetti – Source : Twitter

Mercato OM – David Luiz : « Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur »

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, le défenseur brésilien David Luiz a expliqué au Daily Mail pourquoi il se retrouve toujours sans club alors que le nouvel exercice a déjà repris…

Si le nom de David Luiz a circulé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été, l’OM a préféré faire venir William Saliba, Luan Peres et organiser le retour de Leonardo Balerdi en défense centrale. Interrogé par le Daily Mail, David Luiz explique pourquoi il est toujours sans club.

« Je veux de la pression, me battre pour des titres » – David Luiz

« Ce sera la même chose qu’avant – un club avec de l’ambition. Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau. Peut-être que ce sera en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pour cela que j’ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant » David Luiz – Source : Daily Mail (13/08/2021)