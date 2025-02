Live : On fait le bilan du mercato OM ce mardi à partir de 15h40 !

Alors que le mercato hivernal s’est fermé lundi à 23h, on vous propose un live sur le mercato de l’OM. On fait le bilan et on parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions !

Sur Twitch ou Youtube pour le live à partir de 15h30