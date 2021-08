Liverpool veut David, Lyon doublé par un club italien, Kurzawa doute sur son envie de rejoindre l’OL… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : Liverpool veut piocher au LOSC? Lyon devancé par un club de Serie A, Kurzawa parti pour rester ?

MERCATO CONCURRENTS OM : UN ATTAQUANT DE LIVERPOOL VERS LILLE ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) En cas de départ de Yilmaz, Lille penserait à rapatrier Divock Origi !

Alors que Burak Yilmaz pourrait quitter Lille pour rallier Nice et rejoindre son ancien entraîneur, Christophe Galtier, le club nordiste s’activerait en interne afin de lui trouver un remplaçant. Même si Jocelyn Gourvennec a tenu à rassurer sur l’avenir de l’attaquant turc, le mercato est encore long et tout est possible. Pour le remplacer, le LOSC aurait ciblé un de ses anciens joueurs…

DIVOCK ORIGI DE RETOUR À LILLE ?

À en croire MSV Foot, le LOSC aimerait rapatrier Divock Origi à ce poste là. En effet, l’attaquant de Liverpool n’entrerait plus dans les plans de Jürgen Klopp et le club nordiste aimerait en profiter. Des contacts ont été initiés entre les deux équipes. De leur côté, les Reds pourraient être intéressés par un échange. En effet, on apprenait ces derniers jours que Liverpool s’intéresserait au profil de Jonathan David. Reste à savoir si les négociations entre les deux clubs porteront sur un transfert sec ou sur un échange entre les deux attaquants.

D’après mes informations, le #LOSC aimerait rapatrier Divock #Origi de #Liverpool. Il est possible que les Reds soient également intéressés par un joueur lillois. Échange ? Pour l’instant je ne suis pas en passe de confirmer cela. L’intérêt est par contre bien présent. pic.twitter.com/vlvabyyinU — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) August 19, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON DOUBLÉ PAR UN GROS CLUB ITALIEN POUR UN ATTAQUANT ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Les Lyonnais font face à la concurrence de l’Atalanta Bergame pour Sardar Azmoun !

À la quête d’un attaquant depuis le départ de Memphis Depay, Lyon aurait ciblé le profil de Sardar Azmoun. Alors que les Gones devaient faire face à une rude concurrence dans ce dossier, le Bayer Leverkusen aurait abandonné la piste menant à l’attaquant iranien tandis que la Roma a recruté Eldor Shomurodov et Tammy Abraham ces derniers jours. Toutefois, un nouveau club se serait immiscé dans le dossier.

L’ATALANTA BERGAME SUIT SARDAR AZMOUN

À en croire les informations révélées par Eurostavka, l’Atalanta Bergame figurerait désormais sur la liste des clubs intéressés par l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Le club italien aimerait attirer Sardar Azmoun libre. En effet, le contrat de l’attaquant iranien expire en juin 2022, et l’Atalanta souhaiterait attendre janvier prochain pour négocier sa venue gratuitement l’été prochain. Reste à savoir si le club bergamasque parviendra à doubler Lyon dans ce dossier. Une chose est sure, l’attaquant iranien ne compte pas prolonger son contrat du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Reste à savoir quelle sera sa décision.

CM – L’Atalanta est prête à jouer un mauvais tour à Sardar Azmoun à l’OL https://t.co/TS94CUujbq — Cameroon Magazine (@cameroonmag) August 19, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : PLUSIEURS LYONNAIS SUR LE DÉPART À CAUSE DE LEUR ATTITUDE ?

À deux semaines de la fin du mercato, plusieurs problèmes d’attitudes dans le vestiaire lyonnais pourrait pousser le club à se séparer de certains joueurs !

C’est la crise du côté de Lyon. Après la désillusion face à Angers (3-0) le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais a récemment mis à l’écart Marcelo suite à son attitude dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. Toutefois, le défenseur central brésilien ne serait pas le seul joueur qui poserait problème dans l’effectif lyonnais. Plusieurs joueurs pourraient prendre la porte d’ici la fin du mercato.

Thiago mendes, Maxwel cornet, Houssem Aouar, Rayan Cherki et Islam Slimani ciblés

À en croire les informations de RMC Sport, d’autres joueurs pourraient être amenés à partir à cause de leur mauvaise attitude dans le vestiaire. En effet, Thiago Mendes, Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Rayan Cherki et Islam Slimani seraient les principaux joueurs ciblés par Juninho, qui aurait décidé de prendre les choses en main. Alors que certains sont sur le départ depuis plusieurs semaines, ces événements pourraient tout précipiter dans les prochains jours.

🔴 Thiago Mendes, Maxwell Cornet, Houssem Aouar, Rayan Cherki et Islam Slimani pourraient quitter l’OL, en raison de leur attitute ! 😳 (@RMCsport) 🗞️ https://t.co/oZQ8at3DUJ pic.twitter.com/hAwrWXX6oJ — BeFoot (@_BeFoot) August 17, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : KURZAWA CHANGE D’AVIS CONCERNANT LYON ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce lundi, on apprend que Layvin Kurzawa serait prêt à rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Le mercato s’anime du côté de Lyon. Après avoir enregistré des départs importants (Memphis Depay, Melvin Bard, Joachim Andersen et Jean Lucas) depuis le début de l’été, les Gones se sont très peu renforcés. Même si les négociations avancent avec Xherdan Shaqiri, Peter Bosz réclame d’autres renforts dans l’effectif lyonnais. Parmi eux, un latéral gauche puisque Maxwel Cornet pourrait plier bagages d’ici la fin du mercato. Et c’est Layvin Kurzawa qui tiendrait la corde pour le remplacer.

Kurzawa d’accord pour rejoindre Lyon ?

À en croire les informations révélées par RMC Sport, Layvin Kurzawa serait d’accord pour quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre Lyon cette saison. Et le transfert pourrait arranger les deux équipes puisque le club de la capitale a besoin de liquidités et Lyon a besoin d’un latéral gauche. À l’heure actuelle, les Gones n’ont formulé aucune offre pour s’attacher les services de Layvin Kurzawa. Toutefois, les négociations pourraient avancer rapidement puisque le joueur a déjà donné son accord pour venir chez le club rhodanien.