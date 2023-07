Lodi seconde recrue, une 3e avant la fin de la semaine ? Longoria arrive trop tard sur ce latéral et Sánchez aurait pris sa décision… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Lodi c’est fait, une autre recrue avant la fin de semaine ? Mercato OM : Longoria tente un autre latéral gauche… Trop tard ! Mercato OM : Sánchez a enfin tranché ?

Mercato OM : Romano annonce le prix et la visite médicale demain pour Lodi !

Renan Lodi et l’OM, ça semble être bouclé ! Le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’accord a été trouvé, visite médicale demain et 13M€. « Un peu plus sur l’accord avec Renan Lodi. L’Olympique de Marseille devrait payer 13M€ à l’Atlético Madrid qui conservera 20% de clause de vente. Examens médicaux prévus demain, vendredi. Enorme signature pour l’OM car beaucoup de clubs voulaient Lodi. Voilà, c’est confirmé. »

Ndiaye et Lodi avant la semaine prochaine ?

Pablo Longoria aimerait finaliser les dossiers Ndiaye et Lodi, le plus rapidement possible. L’OM part en stage en Allemagne, lundi prochain, et les dirigeants marseillais souhaiteraient que le Sénégalais et le Brésilien partent avec le groupe. Les deux joueurs sont déjà d’accord pour venir à Marseille, il faut désormais réussir à trouver un accord officiel avec Sheffield United et l’Atlético Madrid.

🔹L’OM qui est en discussions avancées avec Renan Lodi 🇧🇷 et Iliman Ndiaye 🇸🇳, aimerait boucler ces deux dossiers avant lundi, départ de Marcelino et ses hommes en Allemagne, pour le stage de préparation. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/W8nPDcCI9k — Infos OM (@InfosOM_) July 13, 2023

L’arrivée de Renan Lodi serait essentielle pour Marcelino qui ne compte, pour l’instant, aucun défenseur gauche dans son effectif, excepté Jordan Amavi qui a lui été écarté du groupe.

Mercato OM : Longoria tente un autre latéral gauche… Trop tard

A la recherche de renforts sur les postes de latéraux, l’OM se serait intéressé au jeune latéral gauche de Valence Jesus Vásquez (20 ans, espagnol) mais serait arrivé sur le dossier trop tard.

On le sait, l’OM est en quête de deux latéraux gauche et si le dossier Renan Lodi serait bien avancé ces dernières heures, Pablo Longoria aurait tenté d’entrer dans la course pour le jeune espagnol Jesús Vásquez à ce poste.

Selon les informations de Sports Zone, l’Olympique de Marseille se serait « greffé au dossier mais tardivement » pour le latéral de Valence de 20 ans. A l’heure actuelle le joueur donnerait sa priorité à Aston Villa. Vásquez voudrait absolument quitter le club après avoir refusé toute offre de prolongation.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ L’Olympique de Marseille s’est greffé sur le dossier Jesús Vázquez, sûrement trop tardivement, hélas. ▫️Le joueur donne la priorité à Aston Villa mais Luis Campos et Celta poussent encore pour le convaincre. ⚔️ ▫️Valencia, son club, jette l’éponge. Le joueur a… https://t.co/9Ppz1iE9uM pic.twitter.com/2YSvjvIica — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 12, 2023

Emery et Monchi veulent le joueur

Comme révélé par la Cadena Ser à Valence, les villains sont sur le coup depuis l’arrivée de Monchi à la direction sportive du club le moi dernier. Unai Emery, en train de rebâtir une solide équipe, aurait des vues sur Vásquez pour renforcer son couloir gauche en cas de mouvement de Lucas Digne et Alex Moreno à Trinity Road.

On apprend également ces derniers jours que Luis Campos, conseiller sportif du PSG et du Celta Vigo, pousserait pour l’attirer dans le club galicien. De son côté la direction de Valence s’est fait une raison et va laisser partir son joueur qui a perdu du temps de jeu la saison dernière (10 matches de Liga) par rapport à la précédente ( 15 matches). Il est évalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt.

Mercato OM : Sánchez a enfin tranché ?

Toujours en vacances au Chili, Alexis Sánchez ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Selon certains échos, le Chilien aurait refusé l’offre de prolongation olympienne, une information réfutée par l’Olympique de Marseille, selon nos confrère de La Provence.

Alexis Sánchez est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, toujours en négociations avec l’OM pour une prolongation, les derniers échos n’iraient pas dans le sens du club phocéen. Dans son édition du jour, La Provence annonce que selon les rumeurs qui s’échappent de la Commanderie, le Chilien aurait refusé la proposition olympienne.

L’Olympique de Marseille nierait cette information et les négociations seraient donc toujours en cours avec les représentants de l’ancien barcelonais. Pour les dirigeants marseillais, aucun dossier en cours n’est pour le moment bouclé, même si les chances de voir Sánchez continuer l’aventure à l’OM sont de plus en plus faibles.

Selon @laprovence, certains échos annoncerait un rejet par Alexis Sanchez de l’offre de prolongation formulée par l’#OM qui dément cette information. pic.twitter.com/Q8gm12KwJD — OManiaque (@OManiaque) July 13, 2023

Une offre pourtant revue à la hausse

L’OM semblait pourtant avoir mis les chances de son côté pour Alexis Sánchez, avec un début de mercato ambitieux, notamment marqué par l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Pablo Longoria aurait également proposé une offre très avantageuse financièrement à l’attaquant de 34 ans. Un nouveau contrat d’un an avec une augmentation salariale comprise entre 25 et 30 % du salaire perçu la saison dernière et une prime à la signature importante.