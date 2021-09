Lokomotiv Moscou – OM : Les Russes se méfient de Payet

L’Olympique de Marseille affronte le Lokomotiv Moscou, ce soir à 18h45 pour le compte de la 1ère journée de la Ligue Europa. Du côté de l’équipe russe, on se méfierait de Dimitri Payet, en grande forme depuis le début de la saison avec l’OM.

La rencontre est attendue depuis plusieurs jours. L’Olympique de Marseille affronte ce soir le Lokomotiv Moscou pour le compte de la 1ère journée de la Ligue Europa. Une nouvelle échéance jugée très importante par Jorge Sampaoli et ses joueurs, qui auront à coeur de bien figurer pour débuter cette campagne européenne. L’objectif est de mieux faire que les deux dernières campagnes européennes de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa et en Ligue des champions.

Depuis le début de saison, l’homme en forme de cette équipe olympienne est nul autre que Dimitri Payet. Le numéro 10 olympien semble s’épanouir aux côtés de Jorge Sampaoli et de ses nouveaux coéquipiers. En effet, depuis la reprise du championnat, il a inscrit 3 buts et a adressé une passe décisive. Des statistiques qui témoignent de l’apport de Dimitri Payet dans l’effectif olympien. Absent du dernier déplacement face à Monaco pour une gêne musculaire à une cuisse, Dimitri Payet ne débutera peut-être pas la rencontre face aux Russes demain soir.

Dimitri Payet est un joueur très technique – Dmitri Jivogliadov

Dans les colonnes de L’Equipe, le latéral droit moscovite Dmitri Jivogliadov n’a pas caché sa méfiance à l’encontre du numéro 10 olympien.

« La composition du groupe est fantastique et il ne sera pas facile à affronter. Mais nous avons gagné en force et en confiance. À l’OM, je me méfie de Dimitri Payet. C’est un joueur très technique. Quelle que soit l’équipe pour laquelle il joue, il en devient le leader. » Dmitri Jivogliadov – Source : L’Equipe (16/09/2021)

A chaque fois que Payet a été bon, ça a coïncidé avec les bonnes périodes de l’OM — Diaz

Grâce à un Dimitri Payet très en jambes depuis le début de la saison, les hommes de Jorge Sampaoli montent en puissance match après match. D’après Kevin Diaz, les récentes prestations de Dimitri Payet sont une bonne chose pour l’OM qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison.

« Il y a l’âge qui va bien sûr entrer en compte. L’enchaînement, les entraînements de Jorge Sampaoli qui ne sont pas faciles, qui sont très durs. Forcément, même si on ne lui souhaite pas, peut-être qu’en octobre ou en novembre, il y aura un petit pépin à droite, à gauche, qui va le forcer à s’arrêter. (…) Maintenant, on le dit et on le répète, bien sûr que la carrière de Dimitri Payet, elle est très frustrante. Mais c’est lui le premier qui devrait être frustré parce que c’est un joueur qui a un talent. (…) Mais comme on le dit souvent, le talent ne suffit pas. Il faut le travail, la condition physique et l’éthique pour permettre d’être un sportif de haut niveau, surtout aujourd’hui. (…) Heureusement pour lui et heureusement pour l’OM, il l’a compris depuis six mois maintenant, et ça se voit sur la pelouse. Et généralement, quand il est à ce niveau-là, c’est une bonne période pour l’OM. Tu regardes les quatre ans depuis qu’il est à Marseille, à chaque fois que Payet a été bon, ça a coïncidé avec les bonnes périodes de l’OM. » Kevin Diaz – Source : RMC (After Foot, 09/08/21)