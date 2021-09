Lokomotiv Moscou – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Opposé au Lokomotiv Moscou ce soir à la RZD Arena, l’Olympique de Marseille va débuter sa campagne de Ligue Europa. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Confronté aux Moscovites pour la première journée de la phase de poule en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille pourra bénéficier d’un effectif quasiment au complet. Seul Arkadiusz Milik manque à l’appel.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre le Lokomotiv Moscou et l’Olympique de Marseille aura lieu jeudi à 18h45 à la RZD Arena. Le match sera diffusé sur RMC Sport 1.

Lokomotiv Moscou – OM en streaming

Pour regarder Lokomotiv Moscou – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur RMCSport.tv

Les commentaires en direct du match Lokomotiv Moscou – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Nos 2️⃣3️⃣ Olympiens sélectionnés par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔵⚪️#FCLMOM ⎮ #UEL pic.twitter.com/lqhR1dN55M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2021

Comment regarder la Ligue 1 cette saison ?

Pour regarder tous les matchs de Ligue 1 cette saison, il faut désormais souscrire deux abonnements : Amazon Prime + Pass Ligue 1 et Canal +. Avec Amazon Prime + Pass Ligue 1 vous ainsi aurez accès à 80% des matchs : Le choc du dimanche soir à 20h45 et sept autres rencontres). L’offre de Canal + vous permet quant à elle de pouvoir regarder la rencontre du samedi 21 heures et celle du dimanche à 17 heures. A noter également que l’appli Free Ligue 1. vous permet de voir les meilleures actions et les buts quasiment en direct.