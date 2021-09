Lokomotiv – OM (1-1) : Frustré, Marseille laisse échapper une victoire…

L’Olympique de Marseille repart avec un match nul frustrant face au Lokomotiv Moscou (1-1) au stade RZD Arena. Les Marseillais avaient ouvert le score grâce à un penalty provoqué et transformé par Under, mais Kerk a égalisé contre le court du jeu et à 10 contre 11.

Lokomotiv Moscou 1 1 OM Kerk 89′ 58′ Under (p)

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Alvaro, Peres

Rongier, Kamara,

Under, Guendouzi (Lirola, 83′), Gerson (Gueye, 83′), Dieng (Henrique, 83′)

Harit (Konrad 55′)

Le Match

Jorge Sampaoli avait décidé de se passer de Lirola et de laisser Lopez dans les buts, Alvaro est titulaire et capitaine (avant de purger deux matches en Ligue 1). La première frappe est pour Bemba Dieng (7′), l’ailier sénégalais ne cadre pas. L’OM domine ce début de match. Quelques minutes plus tard, c’est Guendouzi qui tente sa chance de loin, cette fois c’est cadré mais Marinato dévie en corner (10′). Le bloc russe est très bas, difficile pour les ailiers olympiens de trouver des solutions malgré de bons décalages…

Le pressing marseillais est efficace, l’OM domine ce début de match (19′). Superbe action collective, Kamara va chercher Under d’une longue passe, l’ailier combine avec Guendouzi qui bute encore sur Marinato (28′), grosse occasion. Le Loko répond, par Smolov, qui se joue d’Alvaro avant d’envoyer une grosse frappe en dehors de la surface, Lopez est sauvé par son poteau, il était battu (30′). La VAR vérifie un penalty sur le second ballon, non confirmé.

La fin de mi-temps est plus compliquée, les russes sortent plus. Sur corner, Saliba, seul au second poteau, frappe de la tête avec rebond, le gardien du Loko dévie encore en corner (39′). Under trouve Gerson dans la surface, le brésilien reprend de la tête, pas suffisamment appuyée (43′). Dans la foulée, Lopez capte un ballon sur une frappe lointaine (44′). Harit prend aussi sa chance, pas assez fort pour inquiéter Marinato (45′). L’OM a globalement dominé cette première période, trois belles occasions non conclues. Les Russes restent dangereux par Smolov…

Des occasions ratées en première période

L’OM s’offre une occasion dès le début de la seconde période, centre pour Dieng, Under frappe dans le petit filet, le sénégalais était hors jeu (48′). Le Lokomotiv joue toujours en bloc bas et attend les marseillais. Les Russes sont dangereux en jeu direct, Kamara part en profondeur mais Lopez est attentif et et bien placé pour sortir et dégager le ballon (54′). Sur une belle relance de Saliba, Guendouzi trouve Under en profondeur qui prend la défense de vitesse, Tiknizyan commet la faute dans la surface. Penalty et second carton jaune synonyme d’expulsion. Under transforme d’une frappe sèche plein axe (0-1 / 58′).

Under provoque le penalty / carton rouge

Premier BUT de l’OM dans cette nouvelle épopée européenne !! @OM_Officiel pic.twitter.com/0HsuIB3wJv — 𝕁𝕠 𝕄𝕒𝕊𝕊𝕚𝕃𝕚𝕒 ⚪️Ⓜ️⭐️ (@jo_massilia13) September 16, 2021

Under déboule encore sur son côté droit, son centre à ras de terre ne trouve pas Dieng un peu court (62′). L’OM a des situations en contre mais Konrad ou Guendouzi butent sur la défense. Les marseillais enchainent les récupérations hautes… ça combine beaucoup, Guendouzi est trouvé dans la surface, mais ne voit pas en retrait et frappe fort devant le but, une corner qui ne donne rien. L’OM n’est pas à l’abris en cette fin de match, même si le jeu russe reste globalement brouillon. Alors que le match semblait bouclé, Kerk, pas serré par Lirola, égalise d’une frappe enroulée où Lopez n’est pas exceptionnel (1-1 /89′). Les Russes marquent sur leur unique occasion de la seconde période. Henrique s’offre une occasion au début des arrêts de jeu, mais un défenseur sauve sur sa ligne (91′). L’OM peut être frustré par ces deux points de perdus vu le nombre d’occasion et le scenario du match avec ce carton rouge…