Lokomotiv – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Moscou pour y affronter le Lokomotiv pour le compte de la première journée de Ligue Europa. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre le Lokomotiv Moscou et l’Olympique de Marseille aura lieu jeudi à 18h45 à la RZD Arena. Le match sera diffusé sur RMC Sport 1.

Le groupe

Gardiens :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Luan Peres, Alvaro, Saliba, Lirola, Balerdi, Caleta-Car, Amavi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Sciortino, Harit, Bertelli

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Under

Absents :

Milik (reprise)

Nos 2️⃣3️⃣ Olympiens sélectionnés par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔵⚪️#FCLMOM ⎮ #UEL pic.twitter.com/lqhR1dN55M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Saliba, Alvaro, Balerdi – Rongier (ou Lirola), Kamara, Guendouzi, Gerson – Under (ou Dieng), de la Fuente, Harit

Lokomotiv Moscou :

Guilherme – Jivogliadov, Jedvaj, Pablo, Rybus – Barinov, Koulikov, Jemaletdinov, Ribtchinski – Kamano, Smolov

Le Stade

Ce match se jouera au RZD Arena (27 320 places / 8000 autorisés avec les restrictions Covid).

L’Arbitre de ce Lokomotiv – OM

L’arbitre désigné pour Lokomotiv – OM ce jeudi est monsieur Irfan Peljto qui officiera au centre, assisté de Davor Beljo et Damir Lazic. Milos Gigovic sera le quatrième arbitre. L’assistance vidéo (VAR) sera confiée aux Allemands Felix Zwayer et Marco Achmüller.

La Météo

Prévision météo à Moscou à 19h (*)

– Ciel couvert (couverture nuageuse 98%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C

– Vent : NO 11 km/h

– Taux d’humidité : 54%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lokomotiv

Néant

Déclarations d’avant-match

« Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L’adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l’OM soit protagoniste de chaque match. Nous allons aussi jouer contre Rennes et Angers, après Moscou. Notre objectif est de bien gérer l’enchaînement des matchs, pour garder un bon rendement. Il faut bien savoir qui sont les joueurs capables de maintenir le rythme, ou ceux qui auront besoin de repos. Je ne veux pas perdre en qualité collective. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/09/2021)

« On a envie de faire bonne figure. De faire bien meilleure figure que l’année passée. On est confiants, sereins. On sait que l’on va affronter une belle équipe et que la compétition sera très relevée mais on a vraiment envie de faire un beau parcours. Je pense que cet effectif nous permettra d’enchaîner les matches. On a plus de joueurs, beaucoup de joueurs de qualité. Je pense que ce sera plus facile pour le coach de faire ses choix et de trouver les joueurs un petit peu plus frais. On se prépare aussi pendant la pré-saison pour pouvoir enchaîner les compétitions et les matches. Après c’est le coach qui fera les choix. Pour moi, l’OM c’est une équipe qui doit disputer une compétition européenne chaque saison vu la grandeur du club. Concernant cette épopée qu’ils ont réalisée en 2018, quand on en parle avec eux on sent qu’il se passe quelque chose et que ça représente beaucoup pour eux. Nous aussi, on a envie de découvrir ça et de le vivre sous les couleurs marseillaises. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (15/09/2021)