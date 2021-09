Lokomotiv – OM : frustré, Guendouzi pointe du doigt les défauts à corriger !

Après le match nul concédé en fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou, le milieu de terrain Matthéo Guendouzi s’est exprimé au micro de RMC Sport.

On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir — Guendouzi

« C’est clairement une énorme déception, car on a maitrisé le match de la première à la 86 ou 87e minute. On se prend un but con, on n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont eu en seconde mi-temps. On n’a pas réussi à marquer le second but et on s’est fait punir. C’est le football, on va apprendre de ça. On n’a pas le droit de faire le résultat que l’on a fait ce soir. On a des situations pour marquer, 3, 4 voire 5 buts même. On ne l’a pas fait et c’est le football tu peux te faire punir si tu ne fais pas la différence. On n’a pas été intelligent, on aurait du les faire courir d’avantage le ballon à 11 contre 10. Un gout d’inachevé ce soir. Le système est très bon, on fait un bon match, on maitrise bien. Oui on attend Milik, il marque beaucoup de buts, mais d’autres joueurs ont marqué en son absence, on a une force collective. » Mathéo Guendouzi – source : RMC Sport (16/09/2021)