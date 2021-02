L’OM 9e à 15 points du podium, pas de football protagoniste et Milik pèse et marque…

L’OM a ramené un point de son déplacement à Lens (2-2) lors de cette 23e journée. Voici les 3 enseignements de ce match par notre journaliste Nicolas Filhol, en images et en version texte ci-dessous.

L’OM aurait pu espérer mieux avec ses 2 buts d’avance à la mi-temps. Mais vu la physionomie de ce match, mis à part le raté de Thauvin, Lens peut avoir des regrets. Si on veut être positif, ce nul permet au moins de casser cette série de défaites. Avec ce petit point, l’OM reste 9e derrière Metz, Lens et Angers. Devant, les 4 premiers ont gagné, largement pour Lille et le PSG, Monaco et Lyon plus difficilement. A noter que Rennes a concédé un nul…