L’OM a son destin en main !

Auteur d ‘une saison bien décevante, l’OM s’est raté en demi-finale face à l’Atalanta. En Ligue 1, le club olympien est 8e mais avec un match en retard à jouer à Reims une 6e place est clairement envisageable. Pour cela il faudra gagner à l’extérieur ce que l’OM ne fait quasiment pas cette saison.

L’OM s’est imposé face à Lens et Lorient lors des deux derniers matches. Du coup, le club olympien se retrouve 8e avec 1 point d’avance sur Rennes et 3 de retard sur Lens et Lyon. Si l’OM s’impose mercredi à Reims, les marseillais seront 6e grâce à une meilleure différence de but (actuellement +11, alors que Lens est à +8 et Lyon -7). Il restera ensuite un dernier match à jouer au Havre, encore un match à l’extérieur.

Le classement de la Ligue 1 à l’issue de la 33e journée. 🇫🇷 pic.twitter.com/zdM1BpMEUR — PFC (@PassionFootClub) May 12, 2024

En conférence de presse d’après match, Jean Louis Gasset a évoqué ces deux matches à l’extérieur à venir, « bien sûr que j’y crois aux victoires sur les deux derniers matchs. Mais en ayant gagné que deux fois à l’extérieur, il va falloir trouver de la fraîcheur, des ressources. On se doit de mettre l’OM où il doit être ! »

Gasset : « Bien sûr que j’y crois aux victoires sur les deux derniers matchs. Mais en ayant gagné que deux fois à l’extérieur, il va falloir trouver de la fraîcheur, des ressources. On se doit de mettre l’OM où il doit être ! » #OMFCL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2024

Cette saison, l’OM n’a gagné que deux matches à l’extérieur, à Lorient (avant dernier) et à Clermont (dernier). En Ligue Europa, l’OM s’est imposé une fois à l’extérieur face à l’AEK. L’on peut aussi rajouter une courte victoire en Coupe de France face à Thionville pour monter le total à seulement 4 TCC sur 25 matches joués loin du stade Vélodrome cette saison.