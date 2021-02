L’OM BOIT DU ROUGE ! [Thierry B Audibert]

Voilà vé, il est écrit que ce match ne sera jamais normal et cette fois c’est entièrement de notre faute. Ou la faute de Nasser Larguet qui s’est obstiné à garder Kamara en défense centrale.



Une première mi-temps en deux parties. L’une pendant laquelle les olympiens se sont fait manger au milieu, au point que je me demandais s’il ne fallait pas vite faire monter Kamara au milieu puisque Nasser Larguet l’avait placé dans la charnière, on constatera plus tard, en 2e mi-temps que ce fût une grande erreur de ne pas avoir corrigé dans ce sens. C’était d’autant plus urgent que Cuisance qui se tenait côté droit était inexistant, Thauvin jouant en pointe haute dans un 4-4-2 losange. Cela s’est arrangé quand Thauvin s’est remis sur son côté droit, Cuisance se recentrant mais sans rien apporter de plus au jeu.



Aucune action à noter ni d’un côté ni de l’autre. Des situations qui auraient pu se montrer dangereuses côté bordelais mais ils manquaient heureusement de talent pour les conclure correctement. Aucun tir cadré, le constat était terrible, les 45 premières minutes s’avéraient ternes, fades, sans relief. À la hauteur de la médiocrité de la Ligue 1. Ne venez pas me dire que ce championnat n’a pas besoin de l’argent des saoudiens, et d’autres, pour relever le niveau. On va à la catastrophe, on y est.



Tout A basculé très vite



La 2e mi-temps ne laissait rien espérer, ou pas trop. C’était ce genre de moment où tu te dis que sur un malentendu, un coup d’engambi y a peut-être moyen, si pour une fois dans ta vie ça tourne bien pour toi… mais non…



55e Germain arrive devant Costil, il est en position de marquer mais cherche à servir Thauvin et c’est raté. Sur le contre, Balerdi sur le point de se faire déborder, fait un mauvais geste pour déséquilibrer le bordelais, la plus mauvaise option, carton rouge. « Une couille n’arrive jamais seule » Le Livre de Jobi, Henri Frédéric Blanc, voilà que Benedetto commet un incompréhensible tacle au genou sur un vis-à-vis. Rouge encore….



Dans cette configuration, tu finis le match comme tu peux. Il y a certes une belle résistance olympienne à 9 contre 11. Mais les bordelais sont tellement bidons que tu es obligé de relativiser.



Bravo aux neuf qui se sont dépouillés pour garder le nul, ils méritent un clapping. Mais je voudrais comprendre ce que fout Cuisance sur le terrain avec le maillot de l’OM sur le dos. Il a même pas sa place â Consolat. Et Perrin a montré par contre quand il est rentré qu’il méritait de jouer.



Ce qui me semble évident, c’est que cette équipe est totalement livrée à elle-même. Il n’y a plus vraiment de club, sauf une vague entité administrative dirigée par un stakhanoviste de la plainte, paranoïaque, appliquée et nullissime.



Où voulez-vous aller avec un pébron pareil à la tête du club ?

En tout cas l’OM a bu du rouge. On est dans le rouge, malgré ce point du nul.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert