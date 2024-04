L’OM ? « C’était hyper dur. Cela fait partie des passages les plus difficiles de ma vie… »

Si l’OM peut permettre à certains joueurs de se révéler, d’autres sombrent. Cela avait été le cas pour Philippe Christanval qui a passé les moments les plus difficiles de sa carrière à l’OM…

L'ancien défenseur central de Monaco, du FC Barcelone et de Marseille s'est confié à l'Equipe ce weekend. Philippe Christanval raconte son passage raté à l'OM. « Durant ma période marseillaise (2003-2005), le point noir de ma carrière. Ça a été hyper difficile, notamment ma deuxième saison où je n'ai même pas joué, je crois que j'ai fait une saison blanche. J'arrivais de Barcelone, c'était un choix avant tout sportif. Je voulais faire partie des joueurs les plus importants de l'équipe et du club pour me relancer. Et au contraire, ç'a été un grand trou noir. Il y a même eu des moments où j'ai pleuré. C'était hyper dur. Cela fait partie des passages les plus difficiles de ma vie, au niveau familial, sportif et personnel. Il y a eu un cocktail très dur à supporter. Mais, avec le temps, on relativise et on s'aperçoit qu'on doit en passer par là, parfois, pour devenir de meilleures personnes et être plus fort dans la vie. »

L’OM, le point noir de ma carrière

Présent sur le plateau de l’émission le Vestiaire sur SFR Sports, l’ancien défenseur central de Monaco, du Barça mais aussi de l’OM, Philippe Christanval avait expliqué que le match OM – PSG n’avait rien à voir avec le vrai Classico Real vs Barça.

Il y avait un véritable Classico dans les années 90

« Il y avait un véritable Classico dans les années 90 car il y avait des joueurs de haut niveau des deux côtés, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je suis arrivé à Marseille, auparavant j’étais au Barça et j’ai joué le vrai Classico, ça se joue à l’échelle mondiale. Il y a des médias et des supporters du monde entier. Il y avait trois ballons d’or sur le terrain. C’est un vrai Classico. Ça se joue au niveau médiatique, au niveau des supporters mais aussi sur le terrain. »

Philippe Christanval – source: SFR Sports