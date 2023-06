L’OM connait ses potentiels adversaires pour le 3ème tour préliminaire de la LDC

En terminant troisième de Ligue 1 cette saison, l’OM va devoir passer par le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Marseillais sont déjà au courant des adversaires qu’ils pourront rencontrer.

Ce week-end, la quasi-totalité des championnats se sont achevés, l’OM, qualifié via sa troisième place de Ligue 1, a donc appris qui seront ses adversaires potentiels en troisième tour préliminaire de qualification à la Ligue des Champions.

Les adversaire potentiels des Marseillais sont les qualifiés au 3ème tour : Le Sturm Graz TSC (Autriche) et le Backa Topola (Serbie). L’OM étant tête de série, ils évitent tout de même les des clubs plus huppés : Braga (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas) et les Glasgow Rangers (Écosse).

Marseille peut également rencontrer les vainqueurs des confrontations du 2ème tour qui sont : Le SK Dnipro (Ukraine), le KRC Genk (Belgique), le Servette FC (Suisse) et le Panathinaikos (Grèce).

Le match aller du 3ème tour préliminaire se tiendra le 8 ou le 9 août et le 15 août pour le match retour.

Strum Graz 🇦🇹 et Bačka Topola 🇷🇸 sont des adversaires potentiels de l'@OM_Officiel pour le 3e tour préliminaire de la @ChampionsLeague 2023/24 en attendant les rencontres du 2e tour préliminaires dans la voie de la Ligue. #UCL #OM pic.twitter.com/KOwO83Lcgr — Stats Foot (@Statsdufoot) June 4, 2023

Pas une finalité en soit

Sortir vainqueur de ce 3ème tour préliminaire ne garantit cependant pas un ticket pour les phases de poule de la LDC. Remporter la double confrontation offre simplement une qualification pour les barrages, qui sont la dernière étape avant de pouvoir y d’accéder.

En cas de victoire, les olympiens devront donc affronter les autres vainqueurs du 3ème tour en barrages pour obtenir leur ticket final.

Un mois d’août extrêmement chargé

Souvent qualifiée de cadeau empoisonnée, la troisième place de Ligue 1 offre à l’équipe qui y termine, un mois d’août infernal la saison suivante. L’OM ne déroge pas à la règle et disputera, le moins d’août prochain, sept matchs d’une importance capitale en seulement 20 jours :

8/9 août: 3ème tour aller de LDC

12 août: 1ère journée de L1

15 août: 3ème tour retour de LDC

19 août: 2ème journée de L1

22 août: barrage aller de LDC

26 août: 3ème journée de L1

29 août: barrage retour de LDC