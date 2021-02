L’OM coule, l’état d’esprit ne suffit pas et encore un intérêt sportif ?

L’OM s’est incliné dimanche soir face au PSG (0-2). Voici les 3 enseignements de ce match de notre journalistes Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous.

Premier enseignement : PSG ou pas, l’OM coule…

Après cette défaite, Marseille (9e) se retrouve à 18 points du PSG et donc du podium. Ne me parlez pas des deux matches en retard, l’OM a complètement sombré sportivement depuis le 16 décembre dernier et sa défaite à Rennes. Le contexte est compliqué, le coach intérimaire, et l’adversaire au dessus. OK, mais Marseille enchaîne son septième match sans victoire de suite, cela annonce une fin de saison bien longue…

Deuxième enseignement : L’envie et l’état d’esprit ça ne suffit pas

L’OM n’a pas été ridicule ce soir face à un PSG assez moyen mais tout en maîtrise défensive. Malgré le pressing et l’agressivité des marseillais, les hommes de Pochettino sont restés calmes et ont fait mal à la moindre occasion en contre. Les deux buts parisiens de la première période sont même évitables, dans l’autre sens l’OM a été déficient dans le dernier ou avant dernier geste malgré plusieurs situations. On peut noter l’attitude positive des joueurs, mais dans le contexte actuel cela reste une défaite de plus qui aurait même pu être plus lourde face à Paris.

Troisième enseignement : Encore un intérêt sportif ?

Le sportif devient presque secondaire pour certains supporters marseillais, entre la défiance envers le président, le départ de Villas-Boas et les rumeurs de vente, certains pensent déjà à la saison prochaine. Et pourtant il faut terminer celle-là. Mais quel est l’objectif ? Les plus optimistes viseront une qualification en Ligue Europa, mais pour le moment l’OM est bel et bien dans le ventre mou du championnat. Le club va devoir se réinventer, reste à savoir comment… Surtout que Payet a pris un rouge direct et qu’Alvaro est sorti sur blessure. Milik était déjà en tribune ce soir et ne devrait pas rejouer tout de suite…