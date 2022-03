« L’OM de Sampaoli n’impose plus son jeu, il subit »

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille. Notre Gros Débat concernait les changements de système de Jorge Sampaoli. Selon notre consultant Jean-Charles De Bono, cela ne peut pas marcher si le coach de l’Olympique de Marseille ne fait pas confiance à ses joueurs sur plusieurs semaines.

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli n’a pas installé un onze sur plusieurs semaines. Il reste toujours des interrogations à certains postes pour avoir une réelle équipe type. Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, c’est compliqué d’avoir de la cohérence tactique avec des changements chaque semaine. Les joueurs ne doivent pas comprendre pourquoi il y a tant de turn over alors que les résultats et les animations ont été saluées à certains moments.

A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif — JCDB

« On passe à trois défenseurs, à 4 puis ensuite à 5… Un récupérateur, à deux avec Gueye… Milik avec Payet. Tout ça, fait que chaque week-end ou tous les quinze jours, tu remets en cause ton système. Quand tu es joueur, que tu participes à la rencontre et que le système change, tu te dis en tant que joueur : pourquoi on rechange de système si on a été bon? C’est que quelque chose n’a pas marché dans la tête du coach. A force vouloir faire des aménagements, de changer de système, tu mets en doute inconsciemment ton effectif qui se sentait bien pendant deux semaines et que tu sors pour faire respirer et t’adapter à l’adversaire. Là je trouve que l’on s’adapte plus à l’adversaire que ce que l’on faisait en début de saison. C’est regrettable parce que la force de l’OM c’était quoi en début d’année? Imposer face aux adversaires. Aujourd’hui, on n’impose plus, on est réactif à ce que fait l’adversaire, on est plus patients. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (28/02/22)

