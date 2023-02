Capitaine de l’OM cette saison, Valentin Rongier impressionne par ses bonnes performances régulières. Dans le DFM notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Cyril Astier mettent avant les progrès de Rongier grâce aux exigences de Tudor.

Oui c’est de l’azimut, ça joue de l’avant. Mais il y a un plan de jeu très clair, avec des replis défensifs !

»Tout le monde a sa tâche défensive et c’est plutôt bien huilé. Tout le monde attaque mais aussi tout le monde défend. On a des pistons qui ont beaucoup de volume. Au milieu Veretout/Rongier, ça travaille beaucoup. Rongier est pour moi le leader technique de cette équipe. Alors qu’à un moment donné Sampaoli n’en voulait plus. Il l’avait sorti des milieux de terrain. Il l’a mis sur un coté où il jouait à droite à un moment donné. Contre le PSG il a joué défenseur central et il sort un match incroyable. C’est là où j’ai envie de dire »gloire à Tudor », parce que ce n’est pas du n’importe quoi. Oui c’est de l’azimut, ça joue de l’avant. Mais il y a un plan de jeu très clair, avec des replis défensifs qui sont à montrer dans toutes les écoles de foot. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023)

Tudor a construit une équipe très bonne techniquement et offensivement

»Tu as toujours cette sécurité d’avoir un joueur qui vient prendre le poste de celui qui est sorti. C’est ça qui rassure Tudor et qui rassure aussi les supporters. Tudor a construit une équipe sur un aspect technique, offensivement très bon et avec un aspect physique très bon sur le repli. C’est à dire que chaque joueur qui sera en mouvement dans une course de 40 ou 50 mètres que se soit un défenseur ou un latéral. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023)