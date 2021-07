L’OM dévoile le maillot extérieur de la saison 2021-22

L’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau maillot extérieur de la saison 2021-22. Il est désormais en vente à partir de ce mardi 13 juillet.

Voici le nouveau maillot away de l’Olympique de Marseille, qui met à l’honneur OM Fondation. Ainsi, 8 jeunes du quartier de Frais Valon ont conçu la campagne de promotion de la tenue..

Le 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗮𝘄𝗮𝘆 2021/2022 est disponible dès aujourd’hui ! 🛍 👉 https://t.co/Xk63q46uxh pic.twitter.com/jxJczrfrEn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 13, 2021

Le communiqué de Puma et de l’OM

Le design du maillot extérieur est historiquement sur une base bleue et incarne une particularité de Marseille qui accompagne les joueurs lors des matches extérieurs.

Pour la saison 2021-2022, le design du maillot est imprégné d’une multitude de teintes de bleus représentant les différentes facettes de la ville. Cette palette de couleur correspond également à tous les bleus présents sur les différents maillots de l’Olympique de Marseille depuis le début du partenariat avec PUMA.

Le graphisme de ce maillot extérieur fait référence au “M” de Marseille et au logo OM Fondation imaginé à cette occasion. Ce logo est présent sur la nuque du maillot prend la forme d’un “M” dont chacune des quatre barres représentent un des fondamentaux de la fondation.

Huit jeunes originaires du quartier de Frais Vallon créatifs et passionnément attachés à l’Olympique de Marseille ont été sélectionnés par OM Fondation pour concevoir cette campagne au coeur du Centre d’Entrainement Robert Louis-Dreyfus. Ils ont réfléchi aux messages qu’ils voulaient faire passer, ils ont choisi les attitudes photos et vidéos demandées aux joueurs, ils ont capté les contenus, et les ont sélectionnés.