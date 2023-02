Deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG, l’OM a encore remporté un match important mercredi à Nantes. Dans l’After sur RMC, le journaliste Walid Acherchour estime que le titre est envisageable…

L’équipe de Tudor est sur un nuage en ce moment, en proposant un jeu flamboyant l’OM est second a seulement cinq points du PSG…

Je suis persuadé que les joueurs ne pensent qu’au titre– Acherchour

« Il a raison, Pablo Longoria, d’être dans l’humilité. Je suis persuadé que les joueurs et l’entraîneur ne pensent qu’à une chose, c’est le titre. Et je pense que l’OM doit penser au titre. Le dire, c’est autre chose, mais être à cinq points du PSG, à l’heure actuelle…Ce PSG-là, qui titube dans le jeu, qui vient de perdre contre Rennes, qui vient de perdre contre Lens, qui a perdu des points contre Reims à la maison, qui vient de perdre Kylian Mbappé pour trois semaines. Avec un Olympique de Marseille qui a fait un recrutement, sur le papier, qui reste important. Avec Ounahi, Malinovskyi, Vitinha. Avec un match par semaine, hormis la Coupe de France bien évidemment. Un match par semaine, sans coupe d’Europe… L’appétit vient en mangeant. J’ai beaucoup critiqué la direction que prenait l’OM en début de saison, mais tout ce qu’ils font sur la dynamique, ça doit être valorisé. L’OM doit y aller, doit se donner les moyens de ses ambitions. Et j’ai l’impression que le mercato a été fait pour l’année prochaine, mais aussi parce qu’il y a un coup à faire sur ces six prochains mois » Walid Acherchour— Source: RMC (02/02/23)

Dans un petit coin de la tête pourquoi pas ?– Germain

« Il faut savourer ce moment parce qu’il y a tellement eu de saisons, même récentes, où on a fait des débats sur le fait de croire au titre. Moi le premier, je plaide coupable, lorsque l’OM se rapproche à 4 ou 5 points, je pose ce type de question en conférence de presse. Je l’ai encore fait la semaine dernière et Igor Tudor m’a répondu que ce qui l’intéressait, c’était seulement le prochain match. Et j’ai envie de les comprendre parce que ce serait une erreur de parler déjà de titre en disant que Paris n’est qu’à 5 points, qu’on va les recevoir, etc. Qu’ils l’aient, eux, dans un petit coin de la tête, pourquoi pas, mais il ne faut pas commencer à se dire que le PSG est à portée. D’autant plus que ce sera à l’OM de répondre à cette question. Lens a battu Paris, Rennes aussi, l’OM veut jouer le titre ? La réponse se fera sur le terrain au Vélodrome face au champion de France en titre. » Florent Germain— Source: RMC (22/01/23)