L’OM doit respecter Ajaccio !

Vous penserez sûrement que je ronchonne souvent et vous n’avez pas tort. Mais j’ai l’impression d’avoir à peine eu le temps de respirer après la belle victoire contre le Sporting du Portugal que bim, nouveau match à jouer. Et quand il y a des trêves, je déplore le temps long entre deux matchs olympiens.

Faut dire que j’ai vu deux spectacles depuis mardi. Rassurez-vous, j’éviterai de les raconter, je sais que nous n’en avez rien à foutre. Même des titres. D’ailleurs, puisque c’est comme ça, je ne vous dirai pas à côté de qui je me suis retrouvé à l’entracte de l’Opéra au moment de commander des coupes de champagne. Un homme important dans l’organisation olympienne. Non, je ne vous le confierai pas, voilà.

Alors Ajaccio, club qui ferme la marche dans ce championnat de Ligue 1.

La logique voudrait qu’on mette en garde les olympiens contre une malsaine décompression pour ce match contre une équipe si modeste entre deux rencontres capitales de Ligue des Champions… et voyez-vous j’aime bien la logique.

La meilleure façon de préparer un match de la compétition européenne phare est de remporter le match de championnat qui la précède. Normal. Et je rajoute, même si le coach va faire tourner pour reposer ses éléments moteurs.

Le devoir des olympiens qui seront alignés dans un Stade Vélodrome au complet sera de respecter leur adversaire.

Ne pas le faire, jouer à la baballe sur un rythme de sénateur, avoir ce mépris de classe du fort contre le faible serait sûrement contre-productif. Des cancres du championnat qui s’imposent chez un des leaders, ce n’est pas un scénario inédit, c’est même un grand classique. Il va falloir juste prouver encore une fois qu’on maitrise ce cas de figure.

Peu m’importera donc la composition de l’équipe, il conviendra que chaque élément se défonce pour prendre 3 nouveaux points et garder au moins les deux d’écart avec le Qatar.

Gigot pourrait revenir en défense. Tavares et Kabore devraient jouer les pistons. Rongier reprendra-t-il sa place, aux côtés de Gueye qui doit reprendre un peu de temps de jeu ? Je me pose la question. Veretout et Guendouzi doivent souffler, Harit aussi. On pourrait avoir Ünder et Payet derrière Suarez, et vous êtes un certain nombre à rêver de Dieng d’entrée. Pourquoi pas ?

Mais nous verrons bien. Attention en attendant, il y a trois points à prendre impérativement contre une équipe ajaccienne qui vendra chèrement sa peau. Rappelons qu’ils joueront dans la plus grande ville corse de France, il leur importera donc de s’y illustrer.

Respectons Ajaccio !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert