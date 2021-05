L’OM… D’UN CHEVEU… [Thierry B Audibert]

Voilà vé, c’est fait ! L’OM l’emporte en se rendant le match très crispé alors qu’il avait tout pour vivre une soirée tranquille. Des opportunités gâchées, des relâchements coupables, et on est passé à côté d’une grande déception

Ça sent la fin de saison, je n’ai pris aucune note au cours du match, la précision du billet s’en ressentira peut-être. Des problèmes de réception liés à la pluie sur ma tête de parabole m’ont perturbé dans mes rituels dans un premier temps, et je dois bien l’avouer, cette équipe olympienne m’a gonflé, mon dégoût n’a quasiment pas baissé depuis sa prestation à St Étienne.

Belle entame marseillaise

Bon départ de l’OM dans cette rencontre, avec un adversaire qui ne joue plus rien et se présentait avec des remaniements en défense. La volonté d’aller de l’avant, de la verticalité, de la vitesse, de l’acharnement à la conquête du ballon, voilà qui aura permis de belles opportunités.

Les hommes de Sampaoli faisaient feu de tout bois et si les angevins ne sont pas arrivés jusqu’à la pause avec une valise, ils le doivent à leur gardien Bernardoni, même si celui-ci n’avait pas la main ferme sur le but marseillais.

Car les olympiens ont ouvert le score (9e) par Milik de la tête, sur un centre du boss du côté droit, Pol Lirola, qui avait pris la profondeur sur une superbe passe piquée de Payet.

On pouvait juste regretter à la pause que Payet, Milik, Sakaï (de la tête, déviée sur la transversale) butaient sur Bernardoni, alors que Thauvin, bien servi par Luis Henrique, vendangeait au-dessus. Quant à Lirola, un peu trop gourmand, il avait aussi buté sur le gardien angevin alors que Thauvin était idéalement placé s’il avait décidé de le servir.

Si la possession était largement marseillaise, les angevins avaient commencé à sortir dès la fin du 1er quart d’heure, alors que nos joueurs baissaient d’intensité, et avec un peu plus de conviction et d’envie ils auraient pu revenir à égalité, mais l’OM resserrait le jeu.

Reprise sur les chapeaux de roue

La 2e mi-temps reprenait sur les chapeaux de roue avec Thauvin qui échouait de peu sur un bel enroulé aérien du gauche, mais c’était suivi par le 2e but de Milik.

Malheureusement, derrière ce but qui aurait dû leur permettre de jouer plus sereinement, nos sénateurs reculaient d’un cran et laissaient faire les hommes de Moulin qui en profitaient. Un centre venu de la droite, Sakaï dominé dans les airs, Kamara qui manquait de vigilance autorisait un angevin à venir battre Mandanda de près, alors que ce dernier, c’était un signe d’alerte, avait sorti une extraordinaire parade main opposée à l’horizontale juste avant.

Et patatras

À l’heure de jeu, personne ne pouvait jurer avec certitude que l’OM allait gagner le match, on avait le sentiment que les marseillais pouvaient couper le fil ténu de leur cohérence. Les angevins prenaient des initiatives, avalaient les espaces, il fallait que les marseillais remettent le pied sur le ballon et repartent vers l’avant.

Payet à la 68e centrait en retrait pour Thauvin dont la reprise aux 18 mètres trouvait encore une fois Bernardoni. Le même Payet offrait une autre balle en retrait à Milik mais le polonais ne cadrait pas. On pouvait commencer à s’inquiéter en voyant toutes ces opportunités non converties d’avoir à subir une égalisation angevine sur un coup de butoir en contre. Rongier qui faisait jusque-là un bon match et Kamara semblaient piocher physiquement.

78e C’était chaud avec Cabot sur la cage de Mandanda mais les olympiens s’en sortaient bien.

Et l’égalisation angevine intervenait à la 85e, Sakaï et Mandanda se télescopaient et un pied angevin qui traînait par là glissait la balle au fond. Les olympiens avaient beau protester, ils avaient tort au vu des images. Séquence incroyable au bout de laquelle Sampaoli prenait un 2e avertissement synonyme d’exclusion.

Sur la reprise, une ultime attaque marseillaise à la desesperado, Dieng était fauché. L’arbitre ne sifflait pas tout de suite et revenait sur la vidéo quelques instants plus tard. Penalty au bout du compte, transformé par Milik qui inscrivait son 1er hat trick de son expérience marseillaise.

L’OM sur le fil

L’OM est passé ce soir tout près de la correctionnelle, par sa seule faute. Les dieux du football ont sans doute considéré qu’ils avaient eu trop d’opportunités pour les laisser sur un nul. Ils n’ont pourtant pas eu affaire à un adversaire redoutable. Nous manquons vraiment trop de consistance et il est vraiment temps de foutre un grand coup de balai pour repartir avec un effectif plus vif, plus agressif, plus percutant et surtout plus de caractère.

La 5e place est acquise et la joie de Longoria faisait plaisir à voir et nous comptons tous sur ce jeune président impliqué et passionné qui a recréé du lien entre le club et les supporters. Nous sommes maintenant tous à fond derrière lui.

Ciao Florian Thauvin, je te souhaite le meilleur pour la suite mon petit, je sais que tu étais sincère avec ton amour pour la ville et l’OM.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert