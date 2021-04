L’OM en course, une équipe schizophrène et Cuisance c’est terminé !

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et texte ci-dessous après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lorient (3-1).

Premier enseignement : L’OM en course

L’OM s’impose et se relance dans la course à la 5e place, l’objectif affiché de cette saison sans saveur. Les marseillais auraient dû tuer le match dans leur temps fort. Ils ont eu des occasions qu’ils ont gâchées, en particulier Payet. Avec ces trois points, l’OM reste 6e, devant Rennes. Avec 52 points les marseillais prennent 5 points d’avance sur Montpellier, et ils reviennent à égalité avec Lens qui jouera demain. Il faudra être plus régulier…

Deuxième enseignement : Une équipe schizophrène

En plaçant Thauvin au poste de piston gauche, Sampaoli s’est trompé. Les 45 premières minutes ratées de son équipe l’ont donc poussé à changer dès la mi-temps. Le jeune Perrin a été remplacé par Luis Henrique. Cette entrée a replacé Thauvin à son poste de milieu droit, Kamara est passé en défense centrale. Un changement d’hommes, mais surtout un changement d’attitude. Les olympiens ont rapidement secoué le bloc breton, Payet a égalisé d’une superbe volée dès la 53′, Lirola a donné l’avantage 3 minutes plus tard. Une domination qui aurait dû apporter davantage de buts lors de ce premier quart d’heure du second acte. Après avoir vendangé, l’OM a reculé de façon assez incompréhensible, et s’est exposé. C’est Thauvin qui a donné l’opportunité aux Merlus en ratant une passe qui offre un contre qui se termine en but. C’est finalement Lirola qui va sauver son équipe d’une belle frappe à la 90′. Médiocre pendant 45 minutes, emballant pendant 20, Cet OM est illisible.

Troisième enseignement : Cuisance c’est terminé

Si Gueye et Lirola ont été à leur avantage en seconde période un autre joueur a lui montré son incapacité à s’imposer à Marseille. Titularisé au milieu avec Gueye et Kamara, Michael Cuisance a encore été inquiétant. Le joueur prêté par le Bayern a raté énormément de passes, il a souvent ralenti le jeu et a joué à l’envers. Il court et montre de l’envie mais il fait tout à l’envers. Une prestation médiocre qui devrait finir de convaincre Longoria de ne pas garder un joueur qui n’arrive pas a affiché un niveau suffisant, incapable de jouer juste. Son retour en Allemagne à la fin de la saison semble d’ores et déjà logique.