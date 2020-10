L’OM en grand danger financièrement ?

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi avec Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. L’OM sera-t-il en grand danger financièrement si les droits TV sont négocier à la baisse par Media Pro. Nos journalistes tentent de répondre à cette question (à voir en image ci-dessous)

Media Pro a mis un gros coup de pression sur la LFP et tous les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 en annonçant qu’il voulait renégocier à la baisse les Droit TV à cause de la crise économique liée au coronavirus. L’OM pourrait se retrouver un plus en en difficulté sur le plan financier. V oir l’analyse de notre journaliste Mourad Aerts en image ci-dessus

l’OM voit ses recettes stables s’effriter les unes après les autres.

« Le budget c’est ce que tu dépenses et ce que tu gagnes… Côté dépenses, tu ne t’es pas débarrassé des gros salaires comme Strootman, Germain, Mitroglou, et tu as recruté 5 nouveaux joueurs. Donc la masse salaire n’a certainement pas baissé. Tes revenues vont également être impacté sur les recettes des matchs avec un stade vide, et donc maintenant potentiellement sur les Droits TV . Il y a aussi le vélodrome à payer pour l’exploitation, et le loyer que la Marie veut augmenter…. L’OM comptait vraiment sur ces 20 millions d’euros supplémentaires liés à l’augmentation des droits TV. Donc au niveau financier c’est une très mauvaise nouvelle pour l’OM qui voit ses recettes stables s’effriter les unes après les autres. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille