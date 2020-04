L’OM en vente ? La réponse d’Eyraud !

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a répondu dans les colonnes du journal L’Equipe aux informations relayées ces dernières heures au sujet d’une éventuelle future vente du club marseillais.

Interrogé dans le journal L’Equipe le président de l’OM Jacques Henri Eyraud a démenti que Frank McCourt voulait vendre le club olympien :

« Grâce à la contribution de Franck, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre 2e phase du projet, fair-play financier ou pas. Evidemment, ce virus arrive au mauvaise moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportif, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit. » Jacques Henri Eyraud – Source : L’Equipe