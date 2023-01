L’OM est à l’agachon.

Quand même on se régale, non ?

Les matchs et les compétitions s’enchaînent et l’OM enquille, préservant encore toutes ses chances d’avoir quelque chose au bout. Deux objectifs motivant pour l’ensemble de l’effectif avec le podium, surtout la 2e place et rien dans l’absolu n’interdit tout à fait de rêver à la première, et il y a cette bonne vieille Coupe de France qu’il serait temps de reconquérir après toutes ces années.

En attendant que les blessés reviennent (Clauss, Payet), pour Gigot ce devrait être bon pour aujourd’hui, et que les suspendus soient décrochés après avoir purgé leurs peines (Tavares, Bailly), Tudor a des solutions pour monter une équipe très compétitive qui s’enrichira peut-être dès ce soir de l’arrivée de l’Ukrainien Malinovskyi. Rajoutons à cela les pistes encore secrètes du duo Longoria-Ribalta qui pourraient mener vers un avant-centre opérant en Ligue 1 ou un milieu offensif, ou plus si affinités car les deux espagnols à la tête du club sont capables d’offrir des surprises. Cela me fait penser d’ailleurs qu’ils ont calmé beaucoup de monde les hidalgos.

Où sont les scouts amateurs ?

Il y a encore quelques mois, tous les adeptes de Football Manager et plein d’autres se rêvant en scouts miracles balançaient des noms à tire-larigot sur les TL. Chacun avait sa pépite repérée dans des championnats obscurs, ou chez les joueurs en fin de contrat. Mais depuis que Longoria est aux affaires, tout seul dans un premier temps, puis rejoint par Ribalta, il n’y a plus grand monde qui moufte pendant le mercato. Enfin je crois, ou alors vous allez penser que ce n’est pas vrai, que je devrais m’abstenir de toute ironie. En même temps c’est une observation nourrie d’une subjectivité pouvant être prise en défaut, certes… et je ne tiens pas à blesser qui que ce soit.

Enfin un canonnier ?

La question d’aujourd’hui est de savoir combien de minutes pourrait jouer Malinovskyi. Nous serions fortement étonnés qu’il soit aligné d’entrée. Car pour le reste, on a à peu près tous en tête ce que devrait donner l’équipe de départ. Pas question de mettre trop vite la pression sur l’ex-bergamasque, m’enfin, on brûle tous de le voir tenter une de ces frappes monstrueuses dont il est capable. On aime tellement les canonniers à Marseille.

L’OM est en chasse

Troyes a besoin de points, certes. Ils sont allés l’emporter à Strasbourg lors de la dernière journée, c’est tellement le bordel en Alsace qu’on a viré Stephan, mais ils sont pourtant largement à la portée d’un OM ambitieux, sérieux, qui lâcherait sans crainte les chevaux. Et puis il ne faut pas laisser les lensois repartir devant.

À propos des Sang et Or, belle équipe qui fait un bon parcours, j’ai la faiblesse de penser qu’ils auront un coup de mou un de ces quatre et que nous en profiterons, ce ne sont pas des machines. Ils se déplaceront à Strasbourg où nous pouvons rêver d’un choc psychologique lié au changement de coach. Généralement, quand intervient le 1er échec, les équipes qui ont accumulé des victoires en série, ont un peu de mal pour repartir, retrouver l’euphorie. Mais cela ne devrait pas se faire avant les premiers matchs retour. En attendant, l’OM est à l’agachon pour les chasser. Il faut gagner à Troyes !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert