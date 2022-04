L’OM est grand !!!

Magnifique opération olympienne a l’issue d’un match qui n’était pas fait pour les cardiaques.

Et moi qui avais peur qu’ils soient fatigués, les joueurs marseillais. Mort de rire.

En 52 ans de vie olympienne, je n’ai jamais vu une équipe de l’OM aussi ultra-dominatrice. Des vagues incessantes de la 1re à la dernière minute, une volonté farouche permanente de récupérer le ballon le plus vite possible après l’avoir perdu. De la cohésion, du ballon, de la puissance, de la technique.

Alors vous me direz que ce fût longtemps improductif, que cela manquait parfois de verticalité. Mais je serais tenté de vous dire que ce jeu de possession a fatigué les nantais progressivement, même s’ils ne lâchèrent jamais, et cela fut suffisant pour commencer à trouver ce jeu vers l’avant, cette profondeur qui semblait faire défaut en première mi-temps.

La débauche technique et énergétique olympienne semblait improductive à la marque mais c’était trop souvent imprécis et maladroit dans le dernier geste, et Kombouaré avait mis beaucoup de densité dans sa surface.

On frôlait les 80% de possession mais comme l’OM ne fait jamais rien comme les autres, on se mettait en difficulté tout seul. Luan Peres voulant éviter une touche mettait en corner. Et Grotto oublié par Caleta-Car reprenait de la tête, fusillant Pau Lopez.

Les olympiens revenaient à la marque par un pénalty de Payet suite à une faute de Pallois sur Kamara. On pensait que nous allions nous remettre dans l’axe mais c’était sans compter sur un mauvais renvoi de la tête de Lirola dans sa surface sur Koko qui transperçait Pau Lopez d’une terrible remise de volée.

Les supporters marseillais envoyaient alors un tonitruant Aux Armes qui témoignait sa fantastique ferveur et croyance dans son équipe.

Menés 1-2 à la fin d’une des plus belles premières mi-temps que j’ai vues se jouer sur la pelouse du Vélodrome, nous croisions les doigts pour trouver la ressource d’égaliser et prendre l’avantage.

La 2e mi-temps fût à la hauteur de nos espérances. L’égalisation vint par un nouveau pénalty logique pour une faute sur Gerson, de nouveau transformé par Payet qui incitait les supporters à pousser encore plus son équipe.

Les olympiens haussaient encore leur niveau de jeu, Sampaoli envoyait Milik à la place de Bakambu volontaire mais inégal et peu inspiré, et le polonais se mettait vite en évidence.

Le 3e but olympien allait arriver avec à la base une fantastique passe caressée extérieur pied droit en profondeur pour Gerson qui centrait en retrait pour Harit qui mettait au fond.

Les nantais ne renonçaient toujours pas mais tous les olympiens se battaient comme des chiens jusqu’à la dernière seconde pour préserver cette avance très précieuse qui les met à 6 points devant leurs poursuivants.

Quel match magnifique ! Cet OM est séduisant, joueur, volontaire. Sampaoli est un magnifique entraîneur. C’est lui le chef d’orchestre, le chef cuisinier aussi de ce football qui nous réconcilie avec ce jeu extraordinaire. Quand je pense qu’il y en a encore qui l’ont critiqué après le match à Paris, j’ai envie de leur demander au regard du match de Bakambu face à Nantes ce soir de bien vouloir imaginer ce qu’il aurait pu faire au milieu des défenseurs parisiens qui sont de sacrés clients. Non mais franchement…

Tous les joueurs sont à féliciter, je n’ai envie de ressortir personne, de condamner personne. Lirola me semblait la merguez du groupe mais même lui est monté en puissance et s’est battu comme un chien.

Superbe soirée au Vélodrome et bravo aux supporters qui étaient présents qui ont joué leur rôle. En plus on va pouvoir jouer nos matchs de League Conference plus sereinement.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert