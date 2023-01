L’Olympique de Marseille affrontera le PSG en 8e de finale de Coupe de France ! Jérôme Alonzo se dit inquiet pour le PSG avant ce Classique, car le club parisien ne dégage pas de force collective contrairement à l’OM…

L’OM va affronter le PSG au Vélodrome deux fois en peu de temps. En effet, avant de recevoir Paris en championnat, les marseillais vont affronter le club qatari en Coupe de France à l’occasion des 8e de finale. Jérôme Alonzo pense que l’OM peut se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le PSG au prochain tour.

Pour moi l’OM est habité d’une âme qui n’habite pas le PSG

« Pour moi l’OM est habité d’une âme qui n’habite pas le PSG. On voit bien qu’à Paris, dès que c’est un peu plus compliqué, je me réfère à Lens, Rennes, Angers et Strasbourg au Parc ca a été très compliqué. En face de ça, l’OM est une équipe habitée par un truc, quelque chose de supplémentaire par rapport au PSG, on ne le voit pas à Paris depuis le retour de la Coupe du monde. Dans un match difficile je peux vous garantir que ça va taper fort. Est-ce que le PSG aura la capacité de répondre, avec une équipe qui ne sera peut-être pas au complet ? C’est quoi le PSG quand il n’y a pas les 11 titulaires ? Cela m’inquiète beaucoup. » Jérôme Alonzo – source : La chaine l’Equipe (24/01/2023)

« L’OM est habité d’un truc qui n’habite pas le PSG pour l’instant… » Jérôme Alonzo croit à une qualification marseillaise face à Paris en 8es de la Coupe de France. Il voit chez les Olympiens un petit quelque chose en plus… #EDG pic.twitter.com/KMuONwFH3W — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 24, 2023

Le match se jouera le mercredi 8 février à 21h05. Il sera retransmis sur France 3 et beIN Sports.

🗓️ L’𝐎𝐌 recevra Paris le m͟e͟r͟c͟r͟e͟d͟i͟ ͟8͟ ͟f͟é͟v͟r͟i͟e͟r͟ ͟à͟ ͟2͟1͟h͟0͟5͟ à l’Orange Vélodrome en 𝟖𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲. Le match sera diffusé sur France 3 et beIN SPORTS.#OMPSG | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/8aOvjIY9Of — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 24, 2023

Trop longtemps que tout le monde attend — Di Meco

« Pour les supporters, voire même pour certains joueurs, un titre, ça ferait du bien et bien sûr qu’il faut aller le chercher. Tu as le huitième, puis le quart et après, c’est la folie. Pour le club, on sait évidemment que c’est plus important pour les finances d’être sur le podium que de gagner ce titre-là, mais il n’empêche que ça fait trop longtemps. Trop longtemps que tout le monde attend. Depuis 12 ans, tu regardes le PSG soulever au moins deux titres chaque année et pendant ce temps, tu as quand même eu Montpellier, Monaco, Lille, Rennes et Nantes qui l’ont fait. » Di Meco— Source: RMC (21/01/22)

Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli

« Je me régale à voir jouer l’OM. Ce qui me plait dans cette équipe-là, c’est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. On chasse au pressing et à la récupération, on va vite. C’est un jeu très vertical au contraire de ce qu’on voyait l’an dernier avec cette possession et ce handball qui pouvait durer des heures et où il y avait deux occasions dans le match. Ce que fait l’OM cette année, ça me plait. Je suis content que Tudor soit enfin reconnu parce que, je le répète, on l’a mal accueilli. On a été malpoli lors de son arrivée. Il a débarqué au Stade Vélodrome, personne ne le connaissait et on l’a sifflé comme un malpropre. Ce n’était pas de sa faute s’il y a des joueurs qui devaient partir. Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui, on a été indécent. C’est plus que de l’impolitesse. Cet entraîneur qui faisait bien jouer son équipe en Italie, il se trouve qu’il fait également bien jouer l’OM. » Eric Di Meco – Source: RMC (13/01/2023)