L’OM est – il trop nerveux ? (Avec Joel Cantona) #De+

L’Olympique de Marseille est-il trop nerveux? C’est le Débat en Plus cette semaine avec Joël Cantona, Jean-Charles De Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes





Comme chaque mercredi, c’est le Débat En plus animé par Benjamin Courmes. Avec un grand nombre de cartons cette saison et plusieurs suspensions… L’OM est-il trop nerveux? Pour répondre à la question du jour : Jean-Charles De Bono, Mourad Aers et notre invité Joël Cantona !