L’OM est-il vraiment en crise ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche soir face à l’AS Monaco (0-1) en match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Dans notre émission d’après match l’agent de joueur Cyril Astier évoque le mauvais passage que travers l’OM actuellement.

Nouvelle grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco. Les olympiens se sont inclinés (0-1) au stade vélodrome et font la très mauvaise opération du week end au classement de Ligue 1. Dans notre émission d’après match en live sur Youtube et Twitch, l’agent de joueur Cyril Astier a donné son sentiment sur la période difficile que travers actuellement le club marseillais

Il y a une crise de jeu et d’efficacité, oui.(Cyril Astier)

« Il y a une crise de jeu et d’efficacité, oui. De là à dire qu’il y a une crise à l’Olympique de Marseille…Aujourd’hui on est encore dans le bon peloton et on n’est pas largué. Il y a cette Conférence League, elle est ce qu’elle est mais elle va nous animer… Moi je ne pense pas que ce soit la crise à l’OM. On en a connu des crise à l’Olympique de Marseille, c’est pas ça une crise à l’Olympique de Marseille. (…) Il y a de bons joueurs dans cette effectif, aujourd’hui c’est peut être le coach qui cristallise cette frustration. (…) Si rupture, ou petite cassure il y a c’est peut être au niveau du discours du coach envers son groupe c’est la seule possible explication que je vois à ce mauvais passage de l’Olympique de Marseille. « Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille – 07/03/2022

