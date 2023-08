Djellit s’en prends à l’arbitrage contre l’OM !

L’OM a le sentiment d’être volé par l’arbitrage. De nombreuses décisions contre le club ont empêché le club cette saison et la précédente de gagner plusieurs matchs. Selon le journaliste de la Chaine l’Equipe, Nabil Djellit, l’OM est « une équipe à chaque fois lésée ».

C’est à croire que l’OM est arbitré différemment. Hier soir contre le FC Metz, l’OM s’est vu refuser le but du 2-0 par la VAR, après un très léger contact de Malang Sarr sur un joueur messin. Une nouvelle décision arbitrale qui fait polémique, quatre jours après le match contre le Panathinaïkós. Alors que l’OM menait 2-0, en match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, l’arbitre, aidé par la VAR accorde un penalty aux Grecs, après une main de Guendouzi. Cependant, un joueur du Panathinaïkós avait lui aussi touché le ballon de la main, dans sa surface de réparation. Mais l’arbitre n’avait pas siffler de faute. Le penalty grec a été transformé. Les deux équipes sont allées en prolongation, avant que l’OM ne soit éliminé lors des tirs au but.

L’OM est dans le collimateur de l’arbitrage… Impossible d’analyser les matches d’une équipe à chaque fois lésée. #FCMOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 18, 2023

Une équipe dans le collimateur de l’arbitrage

Pour Nabil Djellit, journaliste pour la Chaine l’Equipe et France Football, l’OM est « une équipe à chaque fois lésée et dans le collimateur de l’arbitrage. » La saison dernière de nombreuses erreurs d’arbitrage ont été commises contre le club. L’OM a déposé plusieurs lettres auprès de la LFP la saison précédente et cette année à l’UEFA, pour se plaindre des décisions d’arbitrage en leur défaveur. Ces plaintes ont cependant peu de chances d’aboutir à un changement de mentalité de la part du corps arbitral. Si l’OM continue à ne pas gagner à la suite de décisions arbitrales, le sentiment de vol perdurera au sein du club.