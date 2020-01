L’OM et les joueurs (Rongier, Alvaro, Mitroglou…) rendent hommage à Kobe Bryant !

La légende du basketball Kobe Bryant est décédé ce dimanche d’un accident d’hélicoptère… Le club et les joueurs de l’OM lui ont rendu hommage sur Twitter.

Cette nouvelle est arrivée comme une bombe sur les réseaux sociaux ce dimanche… Le décès de la légende de NBA Kobe Bryant d’un accident d’hélicoptère accompagné de sa fille a ému le monde entier et également les joueurs de l’Olympique de Marseille. Sur Twitter, le compte anglais du club ainsi que plusieurs joueurs lui ont rendu hommage entre dimanche et ce lundi…

It is with great sadness that we learn of the tragic passing of @kobebryant. Our thoughts are with his family, friends, the @Lakers and @NBA family. pic.twitter.com/vqnDcWScNZ

— Olympique Marseille (@OM_English) January 26, 2020