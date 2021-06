L’OM et les supporters marseillais rendent hommage à Philou…

Décédé ce samedi des suites d’une crise cardiaque selon les informations de France Bleu. Les supporters marseillais ainsi que le club lui rendent hommage sur Twitter.

Il était célèbre sur Twitter pour ses commentaires sur le sport en général. L’Olympique de Marseille était son club de coeur. Récemment, il s’était même lancé sur Twitch où il avait notamment réalisé un live avec le journaliste Mohamed Bouhafsi. Ce samedi, Philousports nous a quitté des suites d’une crise cardiaque.

Son agence de communication a officialisé son décès sur Twitter… Suite à cette publication, de nombreux acteurs du football lui ont rendu hommage. L’Olympique de Marseille l’a également fait. Les supporters ont suivi avec de nombreux messages et quelques dessins.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l’un de nos plus fidèles supporters. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses condoléances aux proches et à la famille de @philousports 🕊🖤

Je suis effondré. Merci pour tout Philou. Merci de nous avoir donné tant d’amour et tant de force. Tu étais un modèle pour nous tous. Tu étais grand. On te le dira éternellement MERCI. Repose en paix mon Philou. Toutes mes prières vont vers ta famille, tes proches. 🖤 https://t.co/uGcwuHS5OS

Twitter sera plus jamais pareil. Merci pour tout @philousports ❤️🙏🏾 roule en paix fréro

L’un des plus grands fans de sport et de l’@equipedefrance nous a quitté aujourd’hui… Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de @philousports 💙 pic.twitter.com/plOPg6r3U3

