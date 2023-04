« L’OM était meilleur avec Guendouzi dans le onze ! »

Dans DFM, l’artiste marseillais Franck Conte regrette un manque d’intensité dans le jeu de l’OM par rapport à la première partie de saison. Selon lui, l’équipe était plus performante avec Mattéo Guendouzi dans le onze de départ.

À six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille s’accroche à la deuxième place.Auteur d’une première partie de saison remarquable, les joueurs de Tudor ont laissé filer plusieurs points précieux dans la course à la Ligue des Champions durant la phase retour. Si Tudor garde son cap, plusieurs joueurs ont été déclassés et ont perdu leur place de titulaire, Mattéo Guendouzi en tête.

À LIRE AUSSI : « Jouer à l’OM, marquer au Vélodrome, c’était mon vrai rêve ultime ! »

Je préférai l’OM quand il y avait Guendouzi dans le onze

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Franck Conte estime que l’équipe mettait plus d’intensité lorsque l’ancien joueur d’Arsenal était sur le terrain : « Je préférai le jeu de l’OM quand il y avait Guendouzi dans le onze. Il y avait de l’intensité en début de saison avec un pressing haut. Guendouzi avait ce rôle avancé parce qu’il venait harceler la relance adverse. J’aime ce football là, j’aime cet OM là. C’est la patte de Tudor. Qu’on veuille l’admettre ou non, depuis qu’il y a Malinovskyi et Under, on retrouve moins cet OM du début de saison. Ils sont moins hauts, ils prennent moins de risques, ils mettent moins d’intensité. La deuxième partie de saison est d’ailleurs un oeu moins bonne que la première. Je regrette l’intensité du début de saison. » Le milieu international devrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs anglais se seraient déjà positionnés pour le recruter. Pablo Longoria espère une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son joueur.

Mercato : L’OM vise très gros transfert avec Guendouzi ! – https://t.co/aui9tKD0d7 pic.twitter.com/DVAvRuaXEZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2023

Retrouvez Débat Foot Marseille en Live ci-dessous !

Guendouzi doit rester une option pour Tudor

« On a beaucoup parlé de certains joueurs, mais on a complétement zappé Guendouzi, explique Jean-Charles de Bono sur le plateau du DFM. Sur un match comme ça on ne sait pas ce qu’il peut se passer ou ce qu’il aurait pu apporter dans ce type de rencontre. C’est peut-être une pièce maîtresse dans un pressing, dans la qualité pour aller son adversaire. Ce que je veux dire c‘est que c’est peut-être une solution que Tudor a peut-être quelque part. Il ne faut pas oublier Guendouzi non plus. Je ne dis pas qu’il sera titulaire face à Lyon. Je dis que ça reste aussi une option pour Tudor.«