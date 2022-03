L’OM expose ses craintes pour les supporters à Bâle !

Depuis ce lundi, le FC Bâle et l’Olympique de Marseille se répondent par communiqués officiels concernant la gestion du déplacement des supporters. Ce mercredi encore dans L’Equipe, l’OM affiche ses craintes.

L’Olympique de Marseille pourrait ne pas avoir de supporters qui font le déplacement à Bâle. Depuis quelques jours, la question se pose concernant la gestion des supporters marseillais par le club suisse. D’abord interdits puis autorisés mais sans parcage, les suiveurs de l’OM pourraient craindre un manque de sécurité dans l’enceinte du FC Bâle.

On craint une certaine discrimination — OM

Selon les dires de l’OM dans L’Equipe ce mercredi, le manque de clarté des Suisses à ce sujet crée un climat de danger pour les supporters qui voudraient faire le déplacement ou des fans de l’OM vivant en Suisse. Le journal sportif affirme également que des stadiers marseillais pourraient être envoyés pour prêter main forte aux Bâlois.

« S’ils voulaient interdire le déplacement de nos supporters, il aurait fallu nous l’annoncer il y a quinze jours, au lieu de nous laisser espérer. Il y aura forcément des sympathisants de l’OM habitant en Suisse en tribune, et peut-être quelques audacieux venus de Marseille en solo. On craint une certaine discrimination. » OM – Source : L’Equipe (16/03/22)

Le FC Bâle a toujours été en faveur de la venue de supporters visiteurs

Ce mardi, le FC Bâle a livré un communiqué à ce sujet pour répondre à l’Olympique de Marseille. Le club suisse affirme qu’il est rangé du côté des Marseillais afin de tenter de recevoir au mieux les supporters olympiens dans son stade.

« Le FC Bâle tient à souligner qu’il fait tout son possible pour organiser ce huitième de finale retour d’UEFA Europa Conférence League de façon divertissante et fair-play. La décision de la Police Cantonale de Bâle-Ville de fermer le parcage visiteur a surpris et contraint le club à revoir en dernière minute l’organisation de ce grand événement au St. Jakob-Park. Le FC Bâle a toujours été en faveur de la venue de supporters visiteurs dans son antre mais condamne fermement toute forme de violence. » Communiqué FC Bâle – Twitter (15/03/2022)