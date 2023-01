L’OM fait le job et Bailly le Jobi.

Blanco dans les buts et Dieng devant, c’était annoncé. La non titularisation de M’Bemba et Rongier non. C’était un choix respectable.

Payet en tribune, on en avait parlé. La compo de Tudor respirait néanmoins le sérieux même si les absences de Gigot et Clauss (blessure) et Tavares (suspension) rendait légitime la position arrière de Pape Gueye.

Nous avons vu une drôle de première mi-temps où l’OM a certes monopolisé le ballon, se procurant le plus d’opportunités notamment avec des appels en profondeur de Dieng qui se terminaient malheureusement par des frappes à côté ou sur l’excellent gardien hyérois. Des joueurs hyérois qui montraient très vite leurs bonnes dispositions pour bien jouer au football, si bien d’ailleurs que Balerdi en retard suite à un appel en profondeur commettait une faute qui valait un carton jaune qui pouvait compter pour la suite (4e).

Mais le premier tournant du match se trouvait à la 13e minute avec un incroyable et injustifiable pied haut de Bailly dans la poitrine d’un hyérois, le massacrant d’ailleurs, se voyait expulsé logiquement. Tudor choisissait de sortir Kabore pour mettre M’Bemba, ce qui obligeait Ünder à tenir une position plus défensive.

Il y eut un petit temps de remise en place. On notait une certaine indétermination des varois à profiter de leur avantage numérique. Cela n’empêchait pas les hyérois de faire passer un frisson dans le stade entièrement acquis aux olympiens, avec Serfaoui qui croisait trop sa frappe.

Le nouveau tournant du match se situait avant la mi-temps avec Ünder qui était allé disputer une balle en profondeur déséquilibré apparemment, mais ce n’était guère évident sur les ralentis, dans la surface… l’arbitre sifflait directement pénalty. C’est Sanchez qui se chargeait de la réparation avec une Panenka couillue. 0-1… ouf !

La première frappe de la 2e mi-temps était hyéroise, au ras du poteau droit de Blanco. Mais le profil du jeu ne changeait guère même si les hyérois donnèrent l’impression de vouloir monter d’un cran. Dieng prenait encore une fois la profondeur mais il mettait une nouvelle fois à côté (51e). Les joueurs de Boudjellal répondait avec une belle frappe du gauche de Sadou qui trouvait le poteau sortant (54e). Tudor choisissait de sortir Sanchez qui n’avait pas semblé concerné par le match, et Rongier entrait pour stabiliser l’équipe.

À la 70e Dieng encore en profondeur et cette fois Bamba prenait le gardien hyérois en défaut en croisant son tir. 0-2, on respirait.

Le score n’allait plus bouger. Ben Seghir qui avait fait son entrée foirait une face à face dans les arrêts de jeu.

L’OM aurait pu se piéger tout seul avec cet incroyable geste de Bailly. La réussite et le réalisme auront permis de se mettre à l’abri malgré l’infériorité numérique qui ne se fit guère sentir. Kolasinac, Guendouzi, Ünder ont été les hommes forts de l’équipe tout au long de ce match. Il faut aussi souligner les nombreux appels de Dieng qui finirent par payer. On peut toujours souhaité que Bamba score plus vite mais on tient compte du fait qu’il a peu de temps de jeu.

Blanco n’a pas eu grand chose à faire. On donnera une merguez à Bailly. Ça va devenir compliqué pour Tudor de composer une défense. On attend avec impatience de savoir quand Malinovski qui va débarquer sur le Vieux-Port sera opérationnel. Ça sent bon, mais tout est fragile, pas d’enflammade. Il faut gagner à Troyes dans la semaine.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert