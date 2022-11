L’OM favori face à Tottenham !

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir (21h00). Les olympiens jouent ainsi leur dernier match de la phase de groupe dans un stade vélodrome plein à craquer avec pour objectif de se qualifier pour les huitième de finale de cette compétition. En effet, les hommes de d’Igor Tudor sont encore maîtres de leur destins dans ce groupe D. Une victoire qualifie ainsi automatiquement les marseillais pour la phase finale de cette C1. Une défaite éliminerait par contre Marseille de toute compétition européenne… Financièrement parlant cette rencontre est également non négligeable. En effet, en cas de victoire, l’OM touchera « un bonus de 9,6 M€ en raison de sa qualification pour les huitièmes de finale. Il sera ensuite assuré d’une nouvelle recette à domicile (autour de 3 M€) et de recettes supplémentaires issues du « market pool » (les revenus provenant des droits télévisés et du sponsoring) qu’il partage avec le PSG, l’autre club français engagé en C1 ( autour de 4 M€). Le montant d’une hypothétique qualification est ainsi estimé à 17M€

Pour cette rencontre l’entraîneur de l’OM va -t-il modifier ses plans de jeu ? Rien n’est moins sûr… Fidèle à ses principes et à ses hommes de base, l’ancien joueur de la Juventus devrait aligner son équipe type même si les résultats n’ont pas été favorables ces dernières semaines. Ainsi on devrait retrouver le duo Rongier Veretout au milieu de terrain et le trio Guendouzi Harit Sanchez devant. A noter que le défenseur Eric Bailly devrait faire son retour dans le onze titulaire.

La grosse cote de l’OM face à Tottenham.

Marseille est étonnamment favoris pour cette rencontre dernière rencontre de la phase de groupe de Ligue des champions face à Tottenham au stade vélodrome ce mardi soir . La côte d’une victoire du club marseillais est de 2,95. La cote d’une victoire de Tottenham est quant à elle de 2,42 tandis que celle du match nul est de 3,45

Le prono de FCM avec Zebet

Mattéo Guendouzi est l’élément indispensable de cette équipe d’Igor Tudor. L’international français repositionné plus haut sur le terrain cette saison, est le poumon de cet OM, il déclenche le pressing, ratisse le terrain de long en large, et sait se montrer décisif à des moment où l’OM en a vraiment besoin… Dans un tel match couperet Guendouzi pourrait de nouveau être très important sur l’aspect défensif, mais également offensif…

Le « prono FCM » : « Le but de Mattéo Guendouzi « , la cote est à 7,25 chez Zebet.

*cotes soumises aux variations – Les jeux de hasard et d’argent sont interdits aux mineurs.