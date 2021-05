L’OM fonce sur un milieu brésilien, Vidal encense Sampaoli et Benedetto pourrait changer de continent… les 3 infos mercato de ce samedi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du samedi 15 mai !

Mercato OM : Longoria prêt à mettre un gros montant sur un crack brésilien conseillé par Sampaoli ?

Si toutes les lignes de l’effectif sont sujettes à des arrivées lors du prochain mercato estival, l’OM se serait déjà activé de manière pressante pour un milieu de terrain brésilien très prometteur selon le site Globo Esporte…

Après le départ de Morgan Sanson du côté de la Premier League, et les arrivées décevantes d’Olivier Ntcham et Mickaël Cuisance au poste de milieu relayeur, Jorge Sampaoli aurait suggéré un nom à son président Pablo Longoria. Il s’agirait de Gerson, milieu de terrain de Flamengo âgé de 24 ans selon les informations du media local Globo Esporte.

L’OM aurait fait une offre de 25M€ pour le milieu de terrain de Flamengo, Gerson sur les recommandations de Sampaoli. Le club Carioca voudrait ajouter des bonus pour arriver à 30M€. Tulio de Melo s’occupe des discussions entre les 2 clubs. info Globoesporte — baillif dominique (@BaillifD) May 14, 2021

Sur le dossier Gerson ,d’après Goal Brésil le joueur aurait donné son accord à l’OM pour rejoindre le club phocéen. — baillif dominique (@BaillifD) May 14, 2021

une offre de 25m€ pour gerson ?

En effet toujours selon le même média, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 25 millions d’euros pour enrôler Gerson. Mais Flamengo espérerait atteindre les 30 millions en insérant des bonus dans la transaction. Et selon le site Goal Bresil, le milieu relayeur brésilien aurait donné son accord pour rejoindre l’OM la saison prochaine.

Mercato OM : Benedetto prêt à claquer la porte pour une destination radicale ?

Barré par la concurrence d’Arek Milik, Dario Benedetto n’est plus en odeur de sainteté du côté de l’Olympique de Marseille. Et selon le journal L’Équipe, le buteur argentin ne dirait pas non à la MLS…

Si l’on pensait que la venue de Jorge Sampaoli à Marseille allait permettre à Dario Benedetto de bénéficier d’un temps de satisfaisant, ce fut un leurre. En effet le buteur argentin est en concurrence directe avec Arek Milik, et l’attaquant polonais enchaîne des performances très intéressantes. Face à cette déconvenue, Benedetto ne serait pas contre un départ de l’OM cet été, alors qu’il est lié au club jusqu’en juin 2023…

direction la mls pour benedetto ?

Plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers jours au sujet d’un éventuel départ de Benedetto la saison prochaine. Si un retour à Boca Juniors a été mentionné, et notamment voulu par les supporters argentins, Benedetto aurait refusé une offre provenant de Sao Paulo.

Mais dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe nous apprend que Pipa souhaiterait découvrir un nouveau championnat : la MLS. Toutefois, aucun club américain n’est cité comme intéressé dans le journal.

OM Mercato – Vidal sans langue de bois : « Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais… »

Au cours d’une interview pour le media ESPN Chile, Arturo Vidal a évoqué son avenir, et notamment sa relation avec l’actuel coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli…

Tandis que certains médias faisaient état de négociations entre la direction olympienne et l’agent d’Arturo Vidal afin de rejoindre le club la saison prochaine, le principal intéressé s’est exprimé sur ce sujet lors d’une interview avec ESPN Chile. Et il a avoué avoir beaucoup de respect pour Sampaoli, sans pour autant écarter la possibilité de rester à l’Inter…

« ESTAMOS MUY CÓMODOS EN EL INTER, EN ESTE MOMENTO ES DIFÍCIL PENSAR EN OTRO EQUIPO » #ESPNFC_Chile @kingarturo23 comentó respecto a su futuro y al de Alexis en el cuadro lombardo, y sobre un posible llamado de Jorge Sampaoli para el Olympique de Marsella. pic.twitter.com/K07jtZBlGx — ESPN Chile (@ESPNChile) May 15, 2021

avec sampaoli, Nous avons une bonne communication, il y a de l’estime et du respect – vidal

« Je suis devenu champion avec l’Inter il y a très peu de temps et pour cette raison, il est difficile de penser à une autre équipe pour le moment. Nous verrons ce qui se passera après avoir rejoint l’équipe nationale, mais maintenant c’est très difficile. Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir. Il sait que je suis à l’Inter et que je viens de gagner le Scudetto. Nous avons une bonne communication, il y a de l’estime et du respect. On parle toujours de gagner quelque chose avec le Chili. Plus tard, ce serait un rêve de jouer au Flamengo ou au Colo Colo. J’aime beaucoup Boca, je le suis beaucoup. L’Amérique aussi du Mexique » Arturo Vidal – source : ESPN Chile (15/05/2021)