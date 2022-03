L’OM frappe FORT face à Brest sans PAYET et recolle NICE… MATCH plein d’HARIT, MILIK, GERSON…

Debrief de la rencontre entre l’OM et du Stade Brestois (1-4) à retrouver ci-dessous avec Nicolas Filhol, Adam Manseur des Réservistes et Rayane Benmokrane !

Contre Nice ce sera un match très important — Milik

« On est très content de cette victoire c’était très important d’enchainer une série de victoire. Ce sont des points importants. La soirée n’est pas complètement parfaite car on encaisse un but. On a encore des choses sur lesquelles progresser. Après 20 minutes on a un peu perdu le contrôle du jeu. Si on regarde le résultat on est très content mais il y a je pense encore des choses à améliorer. Contre Nice ce sera un match très important. On sera à la maison et il faudra gagner. A titre personnel je suis content de pouvoir enchainer les matchs. » Arkadiusz Milik – Source : prime Video

Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement – Sampaoli

« C’est une victoire importante pour nous car c’était très important de remonter au classement. Il y a beaucoup d’attente autour du club on attend un grand niveau et les derniers résultats ne nous plaisaient pas. (…) Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement aussi face à un adversaire difficile, les joueurs ont très bien joué. Avant Nice il y a un match en Suisse, mais on s’attend à un match très difficile face aux niçois. C’est une très bonne équipe avec un très bon entraineur. Ca va être un joli match » Jorge Sampaoli – Source : prime Video