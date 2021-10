L’OM IS BACK !

C’était encore un rendez-vous émotion pour la mémoire de Bernard Tapie, un nouvel hommage mérité au Boss. Il y avait eu les fumigènes et les chants pour l’ancien patron de l’OM, mais les tifos, surtout celui du Virage Sud et le We Are The Champions joué au violon, instrument choisi par Tapie dans son enfance, interprété par Marina Chiche la virtuose marseillaise de dimension internationale fût un moment suspendu dans les étoiles.

La victoire était impérative après une série de contre-performances qui risquaient de peser encore plus si elle n’était pas interrompue. Les olympiens se sont montrés à la hauteur de l’enjeu même si les visiteurs bretons leur ont donné du fil à retordre.

Il a fallu passer devant au score, faire le dos rond au moment où les lorientais tentaient le tout pour le tout, puis profiter des espaces. S’il y a des espaces, cette équipe marseillaise est redoutable. Le finish fût explosif.

L’OM a affiché de très belles intentions dans les premières minutes mais sans réussir à déstabiliser leur adversaire du soir. Konrad allumait les premières mèches avec Payet, ce dernier frappant malheureusement en angle fermé sur le gardien.

Les lorientais montraient très vite une grande détermination à ne pas se laisser scotcher sur leur but. Ils faisaient plus que résister, ils se portaient devant à la première occasion, et dès la 9e minute ils obtenaient un pénalty qu’ils transformaient. 0-1.

Le pénalty est autant pour Kamara trop gourmand qui avait une solution de passe, que pour Luan Peres qui tend la jambe comme un bleu alors que Caleta-Car était derrière.

21e Luan Peres se rattrape en détournant une frappe alors qu’un attaquant lorientais couvert par Saliba s’était retrouvé en excellente position.

24e Une statistique apparaît 3 tirs cadrés pour Lorient, 2 pour l’OM.

27e Jeu en triangle Kamara-Payet-Milik, Kamara frappe et c’est détourné sur le côté, Guendouzi récupère le ballon vers le poteau de corner, il centre en retrait à ras de pelouse, Payet laisse passer, Kamara aux 18 mètres frappe à nouveau, c’est dévié par un lorientais dans son but. 1-1.

31e Bel arrêt de Pau Lopes sur une frappe enroulée pied gauche de Diarra.

41e Milik perd la balle en position haute, le contre lorientais part à 3000 à l’heure, le ballon part côté gauche, centre dangereux que Kamara vient heureusement couper.

48e Konrad déclenche une mine qui passe de peu au-dessus.

51e Double sauvetage de Pau Lopes avec l’aide de Luan Peres.

52e Lirola, mauvais en 1re mi-temps, s’infiltre dans la surface et frappe, ça passe à côté.

57e Payet et Guendouzi rendent hommage au Boss, imitant à quelques mètres près le corner Pelé-Boli de 93. À se demander si le Boss ne rôdait pas par là. 2-1

Les lorientais toujours décidés à ne rien lâcher sont à deux doigts d’égaliser. Les marseillais se mettent à reculer, pressés très haut par leurs adversaires.

76e Bamba Dieng remplace Konrad. un peu plus tard c’est Pape Gueye qui entre à la place de Lirola très moyen ce soir.

81e Peres lance Payet qui peut s’avancer et frapper, c’est détourné en corner, celui-ci ne donnera rien.

85e La balle part en position basse du camp olympien des pieds de Rongier pour Guendouzi qui transmet dans la verticalité à Payet, Milik fait un double appel dans l’axe Payet la lui dose impeccable, le polonais frappe pied droit, magnifique.

91e Guendouzi extraordinaire ce soir se jette comme un morfale sur le ballon, déborde côté droit tel Tigana à l’Euro 1984, il frappe à angle fermé, un lorientais commet un csc. 4-1.

Match de haut niveau de Pau Lopes, Rongier, Kamara malgré sa perte de balle en 1re mi-temps, Guendouzi, Payet. Saliba n’est pas très loin, Luan Peres et Konrad non plus.

On attend le Qatar de pied ferme.

Nous avons tous Bernard Tapie dans le cœur, mais ayons aussi des pensées très affectueuses pour madame Tapie, si triste… qui est la personne qui subit cette grande perte avec le plus de violence. Madame, votre mari le disait souvent, vous étiez si importante pour lui. Sachez que nous vous aimons tout autant que lui.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert