« L’OM joue à 10 contre 11… Au final, il n’y a rien dans le jeu! »

L’OM est clairement dans une mauvaise passe au niveau offensif. Après la perte de confiance de Dario Benedetto c’est l’absence de l’argentin qui pose problème. Son remplaçant, Valère Germain est clairement en difficulté seul en pointe…

Valère Germain se bat, défend mais a bien du mal à peser sur l’attaque de l’OM. Embêtant pour un attaquant. Pour Kevin Diaz, dans ce 4-3-3, avec Germain l’OM joue à 10. Ce dernier l’a expliqué sur RMC…

Germain a d’autres qualités, mais il n’a aucune vitesse, aucune vivacité, il ne peut rien faire — Diaz

« Le premier quart d’heure, on n’a rien vu. Puis dans le deuxième quart d’heure, j’ai vu une équipe marseillaise avec un peu plus de maîtrise collective, qui arrivait à s’installer dans le camp adverse et qui, même s’il y a moins de qualités individuelles, arrivait à se trouver au milieu entre les lignes notamment avec Payet. Mais quand tu arrives dans les 30 derniers mètres, ce n’est pas une critique facile contre Germain parce qu’il a d’autres qualités, mais il n’a aucune vitesse, aucune vivacité, il ne peut rien faire ! Marseille joue à 10 contre 11 ! Et à 10 contre 11, à l’extérieur, en étant diminué avec l’enchaînement des matchs… Au final, il n’y a rien dans le jeu ! ». Kevin Diaz – Source: RMC