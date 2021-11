« L’OM, la version Leader Price de Manchester City »

L’Olympique de Marseille n’a pas à battre le FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Arek Milik a une nouvelle fois été décevant. Le Polonais n’apporte pas ce supplément sur le terrain, et peut même poser des problèmes dans le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli…

L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. L’attaque manque d’efficacité à l’image d’un Arek Milik maladroit qui a raté plusieurs occasions.

Pour Thibaud Leplas, ce style de possession empêche Milik d’être à son meilleur niveau :

Problème récurrent dans ce style de possession — Leplas

« J’attendais Milik comme le retour du Printemps. C’est un problème qui est récurrent dans ce style de jeu de possession. En réalité, Marseille ressemble beaucoup à City, même si c’est la version Leader Price. Il y a toujours le même problème de l’attaquant axial, comme Ibra au FC Barcelone. On prend Milik pour finir les actions des autres, mais le fait que les milieux de projettent peut poser un problème au buteur. Je trouvais que Marseille jouait mieux avec Payet en faux neuf. » Thibaud Leplat-– Source: After Foot (08/11/21)

L’entourage de Milik : « Physiquement, il va bien. Ça peut arriver qu’un attaquant ait des périodes moins prolifiques, mais il est très motivé. » via https://t.co/whmdDhRmiw / L’Equipe#TeamOM pic.twitter.com/lSnfG9Sz05 — Fanatic0M (@Fanatic0M) November 9, 2021

Consultant pour RMC, Walid Acherchour se demande si l’OM n’est pas meilleur sans le Polonais.

On n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu — Acherchour

« Je me pose la question si l’OM n’est pas meilleur sans Milik ? Ce n’est que factuel mais pour l’instant c’est la cas. En début de saison, on a vu Payet en faut neuf, un Gerson lancé, des ailiers qui pouvaient faire la différence sur les côtés. Contre la Lazio, il n’a pas ce profil qui est capable de s’intégrer dans le jeu en tant que numéro neuf moderne, chose que Payet faisait très bien. Milik est un super attaquant, il est capable de marquer, mais en ce moment on n’a ni le buteur efficace, ni celui qui apporte dans le jeu. » Walid Acherchour-– Source: RMC (08/11/21)