L’OM, meilleur effectif de Ligue 1 selon Villas-Boas ! (mis à part les Galacticos…)

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au LOSC. Trois points qui permettent aux joueurs d’André Villas-Boas d’avancer au classement…

L’OM avait un match important à jouer ce dimanche à Lille. Une rencontre qu’il fallait absolument gagner pour mettre à distance les concurrents au podium.



On doit continuer pour assurer mathématiquement — AVB

En conférence de presse après la victoire marseillaise, André Villas-Boas a tenu à féliciter ses joueurs ! Hormis le PSG, il considère que son effectif est le meilleur de Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM : Le retour de Payet, l’opération de Radonjic… le point infirmerie de Villas-Boas !

« C’est une grande réussite pour l’équipe, félicitations à elle. Si on enlève les Galacticos du PSG, l’OM est la meilleure équipe du championnat, c’est vrai. On ne peut pas oublier ça (…) On écarte notre adversaire direct à 11 ou 12 points, un écart considérable. Mais on doit continuer pour assurer mathématiquement et arriver à notre but. On est dans une position de contrôle et j’espère qu’on peut arriver à pousser pour atteindre notre objectif » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse